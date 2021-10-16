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Российские "Тигры" переброшены в Таджикистан

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Транспортный самолет доставил из России в Таджикистан бронеавтомобили "Тигр", которые будут задействованы в учениях вблизи таджикско-афганской границы.

В ходе подготовки к совместному учению Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск-2021" в Таджикистан из дислоцированной в Самарской области бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) были переброшены бронеавтомобили "Тигр", сообщает Минобороны России.

15 октября шесть единиц техники были доставлены в город Душанбе тяжелым транспортным самолетом Ан-124 ВКС России.

Бронетехника будет задействована на полигоне "Момирак" совместно со средствами разведывательных органов государств-членов ОДКБ.

Разведывательные группы на данных бронеавтомобилях проведут учебные рейдово-поисковые действия в горно-пустынной местности, отработают устройство засад на возможных маршрутах движения отрядов террористического формирования и выполнят другие учебно-боевые задачи.

В Таджикистане с 18 по 23 октября в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021" пройдут специальные учения "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и "Взаимодействие-2021". К ним будут привлечены более 2,7 тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники.

Главными задачами учений являются совершенствование системы управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, повышение слаженности органов управления и подразделений, а также достижение оперативной совместимости сил и средств системы коллективной безопасности Организации.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/408009
Теги:
Россия, Таджикистан, армия
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