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Глава ЕЭК поздравил новый кабмин Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил Акылбека Жапарова с назначением на пост председателя Кабинета министров – руководителя Администрации президента Кыргызской Республики, а также новый состав кабмина - с назначением на ответственные высшие государственные посты. Об этом сообщили в ЕЭК.

Михаил Мясникович выразил уверенность, что "богатый управленческий и международный опыт, самые сильные личностные качества" станут "залогом успешной и эффективной работы" нового главы правительства КР, "будут надежной опорой для развития интеграционных процессов на евразийском пространстве".

Глава Коллегии ЕЭК от ее лица заверил Акылбека Жапарова, что Комиссия и дальше будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству государств Евразийского экономического союза. В том числе, в рамках подготовки и обеспечения работы Евразийского межправительственного совета, действуя в интересах развития экономик и повышения благосостояния населения стран Союза.

Председатель Коллегии ЕЭК пожелал Акылбеку Жапарову и новому составу Кабинета министров КР крепкого здоровья, благополучия и успешной реализации намеченных планов во благо народа Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/408011
Теги:
Акылбек Жапаров, ЕЭК
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