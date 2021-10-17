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В Екатеринбурге 16 человек погибли от отравления алкоголем

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- Бакыт Стамов
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В Екатеринбурге в результате отравления спиртом с содержанием метанола погибли 16 человек. Незаконный розлив происходил на одном из рынков города, сообщил ТАСС координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев в субботу.

"В Екатеринбурге 16 человек [погибли от отравления метанолом]. Предприниматель, который работал - его уже задержали - на рынке Ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив", - сказал он.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили ТАСС, что уточнят информацию. Пресс-служба регионального Минздрава отметила, что информации о происшествии им не поступало.

Также ТАСС направил запросы в другие ведомства, в том числе силовые структуры.

Чукреев уточнил, что смерти людей фиксировались в течение последних нескольких дней. "С понедельника началось. Сегодня сотрудники полиции провели мероприятия, задержали организатора, реализатора", - пояснил он, уточнив, что не располагает информацией о других возможных пострадавших.


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URL: https://www.vb.kg/408018
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