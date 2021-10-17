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В Москве таксисты "Яндекс" устроили забастовку

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Таксисты устроили забастовку на парковке около гипермаркета в подмосковном Домодедово. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал Readovka.

Акцию анонсировали в видеосервисах и соцсетях. На нее пришли несколько десятков водителей агрегатора "Яндекс". Таксисты высказали недовольство по поводу роста комиссии сервиса за заказы и снижения минимальной стоимости поездки - по словам одного из водителей в ролике, сейчас сумма составляет менее 100 рублей. Кроме того, протестующие недовольны тем, что при этом им приходится обслуживать автомобиль за свой счет.

Ранее протесты водителей прошли в Сергиевом Посаде на парковке перед торговым центром, собрав аналогичное количество участников.


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URL: https://www.vb.kg/408020
Теги:
забастовка, Москва, такси
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