Племянники президента Туркменистана связаны с офшорными компаниями

Племянники президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова связаны с офшорными британской и шотландской компаниями и владеют 16 квартирами в Дубае общей стоимостью около $5,5 млн. Об этом говорится в расследовании OCCRP, Turkmen.news и Gundogar.org, основанном на "Архиве Пандоры".

В сентябре 2018 года в Туркменистане в городе Гарабогаз открыли новый государственный завод по производству минерального удобрения карбамида. Согласно документам из базы данных ООН Comtrade за 2019-2020 годы, Туркменистан экспортировал свыше 1,6 млн тонн карбамида.

Журналисты выяснили, что главным экспортером удобрений стала шотландская компания Caran Holdings, у которой нет сайта. В 2019 году ее единоличным акционером стал племянник президента Туркменистана Хаджимурат Реджепов, утверждают расследователи.

Ссылаясь на документы, они пишут, что Caran Holdings подписала соглашение об экспорте 1,2 млн тонн произведенного на заводе карбамида через грузинские и российские порты, а также на импорт удобрения аммофоса на сумму $11,4 млн.

Группа журналистов также пришла к выводу, что младший брат Хаджимурата Шамурат Реджепов связан с другой компанией – Delanore: она торгует нефтепродуктами производства госпредприятий Туркменистана.

"В общедоступных документах имя Шамурата Реджепова в связи с этой компанией никогда не упоминалось. Как и в случае Caran, даже во внутренних файлах Delanore, попавших в распоряжение журналистов, бенефициарными владельцами значились непубличные граждане Туркменистана, о деятельности которых ничего не известно", – пишут расследователи.

Однако в "Архиве Пандоры" журналистами была обнаружена подписанная и заверенная печатью доверенность, которую компания Delanore выдала Шамурату Реджепову в феврале 2020 года, – такой же документ его брат получил от Caran.

Неизвестно, сколько Хаджимурат и Шамурат Реджеповы заработали, экспортируя из Туркменистана карбамид и нефтепродукты, но в расследовании сказано об их недвижимости в Дубае. Как утверждают журналисты, у Хаджимурата Реджепова в этой стране есть девять квартир в пяти жилых комплексах, а Шамурат владеет семью квартирами в трех комплексах.

"Сравнив 16 квартир Реджеповых с аналогичными апартаментами в этих комплексах, которые сейчас выставлены на продажу, журналисты OCCRP и партнеров оценили недвижимость братьев примерно в $5,5 млн", – сказано в тексте.

Всего в расследовании "Архив Пандоры" приняли участие более 600 журналистов из 120 стран мира. Среди тех, кто попал в их поле зрения, – президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдулла II, близкие первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, бывший британский премьер Тони Блэр.

Источник: currenttime.tv