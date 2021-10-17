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Еще в одном селе Казахстана ввели карантин по птичьему гриппу

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- Бакыт Стамов
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Еще в одном селе Павлодарской области Казахстана ввели карантин по птичьему гриппу. В очаге заражения утилизировано 20 домашних птиц, передает корреспондент Pavlodarnews.kz.

Об этом рассказали в управлении ветеринарии области.

О падеже трех птиц 9 октября 2021 года заведующему ветеринарного пункта села Павлодарское сообщила местная жительница.

– 11 октября 2021 года отобран и направлен для исследования в Национальный референтный центр по ветеринарии патологический материал и две пробы сыворотки крови, – рассказали в ведомстве. – Отобранные пробы показали положительный результат по высопатогенному гриппу птиц.

По представлению главного ветеринарно-санитарного инспектора города Павлодара акимом села Павлодарское наложен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на личное подворье сельчанки.

С 3 по 14 октября 2021 года у нее пали 31 курица, 11 гусей и 22 индюка.

Республиканский противоэпизоотический отряд в очаге провел утилизацию еще 20 домашних птиц – 15 кур и 5 гусей.

Село Павлодарское является буферной зоной, радиус 50 км считается зоной наблюдения.

После установления специальной комиссией цены за одну голову владельцам будет возмещена стоимость изъятой птицы.

Напомним, карантин из-за вспышки птичьего гриппа ввели в селе Березовка района Теренколь, где пали 42 гуся. Предполагаемый источник инфекции – дикие птицы, поскольку за несколько дней до падежа в кормушках были обнаружены трупы голубей.


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URL: https://www.vb.kg/408023
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