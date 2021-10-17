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Лавров: Дети от смешанных браков должны получать гражданство России

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- Евгений Денисенко
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за автоматическую выдачу гражданства детям от смешанных браков, в которых один из родителей - россиянин. Об этом он заявил в ходе состоявшегося в Москве седьмого Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

"Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке - на территории России или на территории зарубежного государства, - он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать российское гражданство", - цитируют СМИ слова Лаврова.

В рамках конгресса прошли дискуссии "Русский мир и вызовы современности", "Историческая правда и сохранение идентичности", на которых были высказаны различные предложения по рассматриваемой проблематике. Так, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выступил за включение в двусторонние соглашения с другими странами пункта о защите соотечественников. Также предлагалось открывать русские школы во всех дружественных России государствах, развивать систему филиалов российских вузов в странах СНГ, упростить процедуру получения гражданства и так далее.

Большое внимание участники форума уделили вызовам, с которыми сталкивается зарубежный "русский мир". Это, в том числе, - давление на его активных представителей в некоторых странах, подогревание русофобских настроений, дискриминация соотечественников по языковому признаку, дискриминация русскоязычных СМИ, неверные трактовки российской истории.

"Безусловным приоритетом остается правовая защита соотечественников. Активизируем деятельность Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, используем возможности многосторонних структур, различных международно-правовых инструментов", - подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Попытки недоброжелателей расколоть соотечественников, размыть их идентичность, поссорить с исторической Россией бесперспективны, - заявил он. - Несмотря на все сложности, представители наших общин с достоинством отстаивают свое право на поддержание связей с Родиной, сопричастность ее судьбе, участие в культурных и экономических проектах".

Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, в этом году проходил, как отмечают СМИ, с особым размахом. В двухдневном мероприятии приняли участие делегаты из 102 страны (включая Кыргызстан).


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URL: https://www.vb.kg/408029
Теги:
Сергей Лавров
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