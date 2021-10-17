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"В Минздраве КР напрочь забыли о существовании больницы в Сузакском районе"

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- Бакыт Басарбек
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Группа сотрудников института Омбудсмена КР в рамках проекта "Караван права" ("Укук кербени"), осуществляемого при поддержке Программы "Верховенство права в Кыргызской Республике – 2-ая фаза", со-финансируемой Европейским Союзом и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), провела мониторинг соблюдения прав пациентов в Сузакской территориальной больнице. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Омбудсмена КР.

По данным пресс-службы, в ходе данного мониторинга было выявлено, что больница абсолютно не соответствует никаким нормам санитарии и вопросам обеспечения безопасности здоровья населения.

"В частности, лестничные площадки и коридоры больницы грязные, грязь везде, со стен обсыпается шпатлевка, на потолках плесень, крыша протекает, в палатах окна с большими щелями и зазорами между рамами, которые с наступлением холодов заклеиваются пленкой, что, соответственно, не позволяет обеспечивать своевременное и достаточное проветривание помещений, моечные зоны в палатах для пациентов вообще не предусмотрены, единственная душевая комната больницы не работает и используется не по назначению (в ней хранятся хозяйственные принадлежности), на два отделения больницы (терапии и неврологии, которые размещены на одном этаже) только один действующий туалет. Кроме того, в указанных отделениях в платах лежат по 6 человек, при норме 4 пациента на одну палату.

В хирургическом отделении, расположенном на втором этаже, одна третья часть помещений отдана под детское отделение. Состояние обоих отделений такое же плачевное – стены в трещинах, из-за отсутствия вентиляционной системы потолки в палатах покрыты плесенью. Аналогичные проблемы с окнами.

В ходе беседы с пациентами выяснилось, что отдельные лекарственные препараты, которые должны предоставляться за счет государства, они вынуждены покупать самостоятельно. Однако при этом практически все они отзывались хорошо как о качестве медицинского обслуживания, так и о самих врачах, каких-либо жалоб, кроме состояния больницы, от жителей Сузакского района не поступило.

В разговоре с представителями Акыйкатчы, главврач больницы пояснил, что, несмотря на все старания руководства медучреждения изменить положение дел и улучшить его техническое состояние, из-за моратория на проведение тендеров по ремонту, со стороны государства на ремонт больницы уже давно не выделялось никаких финансовых средств, в связи с чем не удается своевременно производить ремонт кабинетов врачей, палат пациентов и в целом здания больницы. Что касается приобретения пациентами лекарств самостоятельно, то такие случаи возникают тогда, когда срываются тендеры на поставку медикаментов и перевязочных материалов. "Все здания нашей больницы старые, они построены еще в советские времена и были рассчитаны на гораздо меньшее количество пациентов. В настоящее время население Сузакского района значительно увеличилось, поэтому наши отделения постоянно переполнены, так как людей с проблемами со здоровьем с каждым годом становится все больше и больше", - отметил главврач Сузакской территориальной больницы".


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URL: https://www.vb.kg/408030
Теги:
Минздрав, омбудсмен, Сузакский район, больница
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