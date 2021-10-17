ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в мечети Кандагара

Террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за атаку на шиитскую мечеть в городе Кандагаре на юге Афганистана. Об этом 16 октября сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на заявление группировки.

Атака произошла 15 октября во время пятничной молитвы, когда в мечете собралось большое количество верующих. По одним данным, в нападении участвовали 4 смертника: двое взорвали себя перед входом в мечеть и двое - внутри мечети. По другим - три смертника сначала открыли огонь по верующим из стрелкового оружия, затем взорвали себя один за другим.

В заявлении ИГИЛ, которое цитирует Ariana News, указывается, что двое боевиков-смертников застрелили охранников мечети, ворвались внутрь и взорвали себя между двумя группами верующих.

По информации новостного агентства Khaama Press, в результате теракта погибли 63 человека, 83 получили ранения.

Это второй подряд теракт ИГИЛ в шиитской мечети в Афганистане во время пятничной молитвы, когда собирается наибольшее количество верующих. 8 октября смертник взорвал себя в мечети на севере страны - в городе Кундузе. Погибли и получили ранения около 300 верующих, в том числе дети.

Кроме того, в последние две недели атакам террористов подверглись и объекты суннитов.

6 октября в результате взрыва в медресе в восточной афганской провинции Хост во время собрания студентов погибли семь и получили ранения 15 человек.

3 октября возле одной из крупнейших суннитских мечетей Кабула Ид-Гах произошел взрыв во время проведения панихиды по матери одного из представителей "Талибана"*. В церемонии участвовало большое количество членов радикального движения. В результате взрыва погибли около 10 человек.

Деятельность ИГИЛ в Афганистане активизировалась после того, как власть в стране захватили талибы. Существовавшая до того система безопасности фактически полностью рухнула, создать новую талибы до сих пор не смогли.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Афганистан стягиваются террористы ИГИЛ, которые ранее действовали в Ираке и Сирии. По его словам, только на севере Афганистана уже сконцентрировалось порядка 2 тысяч террористов.

Источник: Фергана