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Золотое дно: в России истощается самый ценный ресурс

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Золото растет в цене, акции российских добытчиков дорожают. Однако сырьевая база на исходе, предупреждают игроки рынка. А геологоразведка - это рискованный и затратный процесс. Как долго продлится бум и на сколько лет хватит благородного металла - выясняло РИА Новости.

Остаться без золота

В российских месторождениях порядка семи с половиной - восьми тысяч тонн золота, говорит гендиректор компании "Полюс" Павел Грачев. Добывают 330 тонн в год. То есть через пару десятков лет ничего не останется. Избежать этого можно, лишь увеличив инвестиции в геологоразведку.

В Роснедрах уверены, что драгметалла хватит на 36 лет. Воспроизводство запасов превышает добычу, отмечают там. А разрабатывать месторождения долго и дорого.

"Например, на "Сухой Лог" приходится треть золотых залежей России. Месторождение открыли в 1961-м, но первые унции оттуда получат лишь в 2027-м", - отмечает Даниил Болотских, главный аналитик АО ИК "Фондовый Капитал".

Исчерпание ресурсов - большой риск для стабильности экономики. Как показывает практика, в кризис вкладываются именно в драгоценный металл. И Россия не исключение. В июне Минфин и ЦБ обнулили долю американского доллара в Фонде национального благосостояния. Спустя месяц на балансе оказалось 340 тонн золота.

"Власти пошли на это из-за рекордной эмиссии доллара, что ускорило инфляцию в США. В августе было 5,3 процента в годовом выражении, в сентябре - 5,4", - указывает собеседник РИА Новости.

Не обошлось и без политики. Отказ от доллара связан "в том числе и с угрозой санкций, которую мы получили и восприняли от американского руководства", пояснил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Риски блокировки активов за рубежом тоже высоки.

Фонд национального благосостояния - цель американской администрации. Поэтому в уходе от доллара "есть определенный смысл", считает бывший старший советник OFAC (санкционное подразделение Минфина США) Брайан О"Тул.

Золото защищает и от инфляции. Денежные вливания разогнали цены на сырье, материалы, продовольствие в валютном эквиваленте. "Драгметалл выступает как подушка безопасности на случай острого кризиса", - уточняет Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.

С 2015-го золотовалютные резервы России увеличились на 235 миллиардов долларов, достигнув к 1 сентября 2021-го 618,2 миллиарда. Это исторический рекорд, подчеркивают в Счетной палате. Доля золота выросла с 7,8 процента в 2014-м до 23,3 по итогам 2020-го.

Покупать у своих

Банк России - главный потребитель золота с 2014-го. Однако в 2020-м регулятор сократил покупки в шесть раз из-за резкого скачка цен. К тому же на драгметалл в ЗВР и так приходилось 20 процентов.

Сейчас котировки с пика в 2075 долларов за тройскую унцию немного опустились, однако все равно существенно больше, чем в предыдущие пять лет. До коронакризиса, за исключением 2019-го, было порядка тысячи долларов с максимумом на отметке 1375.

"Накапливать золото необходимо - как для сбережения средств, так и для дополнительного дохода. Выгода еще заметнее при конвертации цены в рубли", - говорит Петр Пушкарев.

Стратегически, да и по затратам, лучше закупать драгметалл у собственных производителей.

"Конечно, можно выйти на международные биржи. Но если нарушатся цепочки поставок, как в прошлом году, цена даже на столь консервативный продукт существенно вырастет. Косвенные издержки - снижение налоговых платежей, количества рабочих мест. В одном лишь "Полюсе" занято более 20 тысяч человек. Как следствие - уменьшение ВВП", - объясняет Даниил Болотских.

В России активно наращивают добычу золота, обогнали США и Австралию. В 2020-м из недр извлекли 427 тонн, в 2019-м - 368, что на 12 процентов больше, чем в 2018-м.

По прогнозу аналитиков, Россия выйдет в лидеры к 2029-му, потеснив КНР. Там в пандемию добыча сократилась на четыре процента.

Китайцы впереди всех по золоту 14 лет подряд. И покупают активно: в прошлом году - 114,16 тонны.

В числе продавцов и Россия: за восемь месяцев 2021-го экспортировала 182,3 тонны на десять с половиной миллиардов долларов, как предварительно подсчитала Федеральная таможенная служба. В натуральном выражении это на десять процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го.

В августе за рубеж отгрузили 32,4 тонны почти на два миллиарда долларов - максимум с января.

Больше всех в последний месяц лета приобрела Великобритания - 27,6 тонны на 1,6 миллиарда долларов. Но неизвестно, российское золото остается там или отправляется в другие страны. Дело в том, что Лондон - главный мировой хаб по обороту и хранению драгметалла.

По данным таможни, больше полутора тонн направили в Индию, 1,1 - в Германию, еще тонну - в Казахстан. Пятьсот килограммов ушли в Турцию, столько же - в Гонконг.

Заработать на золоте

Акции российских золотодобытчиков - в лидерах роста на Московской бирже. Инвесторы опасаются ускорения мировой инфляции и замедления темпов глобальной экономики, уходят в защитный актив, золото дорожает.

Декабрьские фьючерсы прибавили свыше 35 долларов, до 1794,7 за унцию. Если тревоги по поводу стагфляции усилятся, к концу года может быть и 1900, прогнозируют аналитики.

Последует очередная волна взлета акций производителей. А это дополнительные доходы в казну. Поэтому необходимо поддерживать золотодобычу, уверены в отрасли. Но в последние 25 лет новых месторождений открывают все меньше.

Чтобы увеличить запасы, можно было бы упростить оборот поисковых лицензий. В Канаде и Австралии 75 процентов новых месторождений - дело рук юниорных компаний. Эти организации не добывают, их задача - найти и разведать. В России таких проектов единицы.

Еще вариант - допустить компании к региональным работам по изучению недр. Павел Грачев считает, что это привлечет инвестиции в самую раннюю и рискованную стадию геологоразведки.

Когда деньги потекут в отрасль, вырастет производство, и это тут же скажется на государственном бюджете. Ведь в прошлом году доходы от экспорта драгметалла впервые в истории современной России превысили выручку от продажи газа.


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URL: https://www.vb.kg/408034
Теги:
золото, Россия
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