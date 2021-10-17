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Сотрудники "Альфы" взяли первые места на чемпионате КР по стрельбе

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане прошел открытый чемпионат страны по практической стрельбе.

Мероприятие прошло 16-17 октября текущего года на территории спортивно-стрелкового клуба "Выстрел", в котором приняли участие как представители спецподразделения "Альфа" и бойцы 9-й службы ГКНБ КР, так и гражданские лица.

По результатам соревнований 1 и 2 места заняли сотрудники спецподразделения "Альфа" ГКНБ КР, 3 место взяли сотрудники 9-й службы ГКНБ КР.

Необходимо отметить, что по результатам ранее проведенного 21-22 августа текущего года чемпионата республики по снайперской стрельбе среди спецподразделений, сотрудники "Альфы" также заняли 1 и 2 места.


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URL: https://www.vb.kg/408037
Теги:
ГКНБ, стрельба, чемпионат, Кыргызстан
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