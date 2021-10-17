Сотрудники "Альфы" взяли первые места на чемпионате КР по стрельбе

В Кыргызстане прошел открытый чемпионат страны по практической стрельбе.

Мероприятие прошло 16-17 октября текущего года на территории спортивно-стрелкового клуба "Выстрел", в котором приняли участие как представители спецподразделения "Альфа" и бойцы 9-й службы ГКНБ КР, так и гражданские лица.

По результатам соревнований 1 и 2 места заняли сотрудники спецподразделения "Альфа" ГКНБ КР, 3 место взяли сотрудники 9-й службы ГКНБ КР.

Необходимо отметить, что по результатам ранее проведенного 21-22 августа текущего года чемпионата республики по снайперской стрельбе среди спецподразделений, сотрудники "Альфы" также заняли 1 и 2 места.