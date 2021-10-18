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MegaCom объявляет сбор средств для запуска "Өмүр булагы"

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Компания MegaCom как социально ответственная организация, уделяющая особое внимание поддержке сферы здравоохранения, объявляет сбор средств через мобильное приложение MegaPay для запуска реабилитационного центра для детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Өмүр булагы", расположенного в Иссык-Кульской области.

15 октября по инициативе Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в Кыргызской Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится благотворительный марафон. Собранные в ходе мероприятия средства пойдут на завершение ремонтных работ в медико-реабилитационном центре "Өмүр булагы". Учреждение, рассчитанное на 250 детей, будет состоять из восьми блоков, в которых разместятся отделения аллергологии, онкологии, пульмонологии, акушерства и гинекологии, детской хирургии, функциональной диагностики и неврологии.

Все граждане, желающие внести свой вклад в развитие здорового будущего маленьких кыргызстанцев с ОВЗ, могут перевести денежные средства через мобильный кошелек MegaPay.

Для этого необходимо:

  1. скачать или обновить приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play или App Store);
  2. перейти в раздел "Оплата услуг";
  3. далее выбрать раздел "Благотворительность" и перейти во вкладку "Омур Булагы – благотворительный марафон";
  4. указать реквизит (номер телефона), желаемую сумму для перевода и подтвердить платеж.

MegaCom – за здоровый Кыргызстан и светлое будущее детей!


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URL: https://www.vb.kg/408043
Теги:
#MegaCom, PR
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