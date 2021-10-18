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В Узгене пенсионер обвинил милиционеров в применении пыток

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- Александра Василькова
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Региональное представительство Наццентра Кыргызстана по предупреждению пыток по Ошу и Ошской области направило в прокуратуру заявление с просьбой расследовать факт применения пыток со стороны милиционеров в отношении 60-летнего жителя села Шералы Узгенского района Ж.Э.

Инвалид II группы, участник боевых действий в Афганистане обратился 11 октября в областное отделение НЦПП КР с жалобой на неправомерные действия сотрудников РОВД Узгенского района.

По словам пожилого мужчины, 5 октября он шел из мечети после утренней молитвы, когда участковый остановил его возле соседского дома. Милиционер сказал, что 85-летнего хозяина дома избили неизвестные, вследствие чего он скончался. Трагическая новость расстроила и шокировала сельчанина – с покойным он был в хороших отношениях. А около 10.00 ему позвонил участковый и попросил приехать в РОВД.

"В отделение милиции мы приехали с женой. Там нас ждали несколько оперативников. Вместе с ними и участковым мы вернулись домой, где без предъявления документов милиционеры провели обыск. Ничего подозрительного не нашли. После этого меня вновь увезли в РОВД и завели в кабинет на первом этаже", - пишет в своем заявлении потерпевший.

Далее по приказу сотрудников милиции он написал объяснительную. Однако они остались недовольны ее содержанием, стали бить мужчину по лицу, нецензурно выражаться. В итоге задержанного заставили переписывать объяснительную 15 раз.

"Когда меня начали бить, я спросил: "За что вы меня бьете? Мне 60 лет. Перестаньте", - вспоминает пенсионер. - Но эти люди не остановились. Они били в область печени, по ногам и голове, требуя, чтобы я сознался в убийстве соседа. Потом один из них принес дубинку и презерватив и пригрозил сексуальным насилием. С меня сняли штаны. Я сидел на полу, плакал и просил это прекратить".

По утверждению Ж.Э., один из оперативников потребовал за прекращение уголовного дела оформить на него машину, которая стояла у ворот дома.

"Я сказал, что авто принадлежит моему сыну. И почему я вообще должен что-то отдавать, если не причастен к делу? В это время в кабинет зашел еще один сотрудник милиции. Он был пьян. Начал материться и плевать мне в рот водкой. Для меня, как для практикующего мусульманина, это было страшно. Так надо мной издевались до утра. Домой отпустили только около 21.00 6 октября", - говорится в заявлении 60-летнего жителя села Шералы.

Сотрудники регионального представительства Наццентра по предупреждению пыток обратились с заявлением в прокуратуру Ошской области в тот же день, когда от потерпевшего Ж.Э. поступила жалоба.


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URL: https://www.vb.kg/408046
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