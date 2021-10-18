В Кеминском районе подросток на авто врезался в дерево. Есть погибшие

В Кыргызстане в селе Ударник Кеминского района вчера, 17 октября, произошло ДТП в котором погибли двое подростков и еще трое пострадали. Как сообщает пресс-центр МЧС , авария произошла на улице Ленина, 17-летний С.Т находился за рулем Daewoo Nexia, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП, юноша-водитель и девушка- пассажир погибли, а находившиеся в машине еще трое подростков пассажиров получили травмы. Спасатели вытащили из машины погибших и пострадавших и передали их сотрудникам скорой помощи. Были привлечены три спасателя из ПСЧ №5 Кеминского района