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В Кеминском районе подросток на авто врезался в дерево. Есть погибшие

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане в селе Ударник Кеминского района вчера, 17 октября, произошло ДТП в котором погибли двое подростков и еще трое пострадали. Как сообщает пресс-центр МЧС , авария произошла на улице Ленина, 17-летний С.Т находился за рулем Daewoo Nexia, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП, юноша-водитель и девушка- пассажир погибли, а находившиеся в машине еще трое подростков пассажиров получили травмы. Спасатели вытащили из машины погибших и пострадавших и передали их сотрудникам скорой помощи. Были привлечены три спасателя из ПСЧ №5 Кеминского района


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URL: https://www.vb.kg/408047
Теги:
ДТП, Кеминский район, авария, МЧС
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