В Бишкеке выпустили пособие "Права, обязанности и ответственность ребенка"

Министерством внутренних дел совместно с ассоциацией женщин милиционеров, при поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке разработано и выпущено книжное пособие "Права, обязанности и ответственность ребенка".

Данное пособие отображает информацию о приоритетных направлениях государственной политики в сфере обеспечения прав, интересов и защиты детей. Книга, снабжена иллюстрациями, формулировками статей конвенции, необходимыми нормативно правовыми актами защищающими интересы подрастающего поколения, а также четко определяющими ответственность и обязанности.

Целью разработки данного пособия является помощь несовершеннолетним и их родителям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, в том числе инспекторам по делам несовершеннолетних в их профессиональной деятельности.