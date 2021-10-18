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В Бишкеке выпустили пособие "Права, обязанности и ответственность ребенка"

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерством внутренних дел совместно с ассоциацией женщин милиционеров, при поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке разработано и выпущено книжное пособие "Права, обязанности и ответственность ребенка".

Данное пособие отображает информацию о приоритетных направлениях государственной политики в сфере обеспечения прав, интересов и защиты детей. Книга, снабжена иллюстрациями, формулировками статей конвенции, необходимыми нормативно правовыми актами защищающими интересы подрастающего поколения, а также четко определяющими ответственность и обязанности.

Целью разработки данного пособия является помощь несовершеннолетним и их родителям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, в том числе инспекторам по делам несовершеннолетних в их профессиональной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/408048
Теги:
дети, несовершеннолетние, права человека, права детей, МВД, ОБСЕ
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