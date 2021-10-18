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Незаконное назначение? "Ата Мекен" намерена подать в суд на Байсалова

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- Бакыт Стамов
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Нынешний заместитель председателя кабинета министров Эмиль Байсалов незаконно занимает свою должность. Об этом заявил член партии "Ата Мекен" Эрлан Аскаров на своей странице в соцсети.

По его словам, назначение Байсалова не соответствует закону "О кабинете министров".

"Байсалов с 1999 по 2007 год работал в НПО. В 2012 году заместитель главы Минсоцразвития. С 2019 года он посол в Великобритании. Итого общий стаж у него на государственной службе 3 года.

Садыр Жапаров 11 октября сам подписал конституционный Закон "О кабинете министров КР", согласно которому член кабмина, в том числе его руководитель, а также глава иного органа исполнительной власти должен иметь высшее образование, стаж работы на государственных и/или муниципальных должностях в совокупности не менее 10 лет (из них 5 лет на руководящих должностях) либо опыт руководящей работы в соответствующих сферах деятельности не менее 10 лет.

Выходит, что Байсалов незаконно занимает свою должность. Если в ближайшее время кабмин не рассмотрит это нарушение, то партия "Ата Мекен" обратится в суд по поводу незаконности назначения Эдиля Байсалова", заявил Аскаров.


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URL: https://www.vb.kg/408049
Теги:
Ата Мекен, НПО, суд, Кыргызстан, Эдиль Байсалов
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