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Участникам ОПГ в сфере экспорта сельхозпродукции предъявлены обвинения

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГКНБ сообщает, что предъявлены обвинения участникам трансграничной организованной преступной группы в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции. Сотрудники ГКНБ в ходе проведения анализа процедур перемещения отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС, выявлена устойчивая группа должностных лиц и отдельных компаний, вступивших в сговор и создавших искусственные барьеры для осуществления беспрепятственного вывоза сельхозпродукции за пределы страны.

В результате чего сельхозпроизводители вынуждены выплачивать крупные суммы денежных средств должностным лицам и логистическим компаниям для беспрепятственного перемещения продукции в страны ЕАЭС.

По результатам проведенного следствия были задержаны и привлечены к уголовной ответственности отдельные должностные лица министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов, представители логистической компании и организовавшие данную коррупционную схему, а также директор рынка "Дордой Дыйкан "С.Э.М.".

В отношении задержанных, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия. ГКНБ будет продолжена работа по выявлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/408050
Теги:
ГКНБ, Минсельхоз, ОПГ
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