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В Ноокате уголь стоит больше 9 тысяч сомов за тонну

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- Александра Василькова
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Национальный статистический комитет проанализировал средние потребительские цены на уголь (импортного и местного производства) на основе данных еженедельного мониторинга розничных цен в 18 населенных пунктах республики. Результаты анализа показали, что по сравнению с октябрем прошлого года в среднем по республике повысились на 793,7 сома или на 17,9 процента.

При этом, минимальные розничные цены наблюдались в селе Чаек 3 тысячи сомов за тонну, городах Балыкчы - 4 тысячи сомов за тонну и Нарын – 4,2 тысячи сомов за тонну. В то же время, наиболее высокие цены на уголь зафиксированы в городах Ноокат – 9, 262 тысячи сомов за тонну, Исфана – 8, 485 сома за тонну и Баткен – 8, 242 сома за тонну.

Наиболее значительный рост цен на уголь по сравнению с октябрем прошлого года отмечен в городах Кербен - более чем в 2 раза, Джалал - Абад - на 36,2 процента и Баткен - на 24,2 процента.


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URL: https://www.vb.kg/408051
Теги:
уголь, цены, Кыргызстан
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