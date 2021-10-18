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Фестиваль "Жаш Баатыр - 2021" прошел в выходные в Бишкеке (много фото!)

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- Владимир Пирогов
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В воскресенье в Карагачевой роще успешно прошел военно-патриотический фестиваль "Жаш Баатыр – 2021".

Программа фестиваля включала в себя соревнования военно-патриотических клубов Кыргызстана, соревнования по национальной игре Таяк-Тартыш, выставка современного армейского вооружения, выставка ремесленников, выставка музея им. И.В.Панфилова, выставка федерации военно-тактических игр Кыргызсстана и еще много чего.

Однако самым зрелищным моментом было выступление спецназа МО. Не смотря на то, что военных взяли в плотное кольцо сотни зрителей, они "сопротивлялись" как могли – отстреливались из автоматов и пистолетов, катались по земле и кувыркались. На закуску продемонстрировали приемы рукопашного боя. Было очень зрелищно и динамично.

Организаторами этого фестиваля выступили: Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" в КР, при поддержке и участии мэрии Бишкека, Министерства Обороны КР, Клуба историчекой реконструкции "Гвардия".

Главная цель мероприятия – возрождение патриотизма, приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, укрепление межнациональной дружбы народов Кыргызстана, противодействие распространению среди молодежи идей экстремизма и радикализма.

Стоит отметить, что первый военно-патриотический фестиваль "Жаш Баатыр" был проведен в Бишкеке в 2016 году.


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URL: https://www.vb.kg/408053
Теги:
фестиваль, Бишкек, Кыргызстан
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