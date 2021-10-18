Глава Октябрьского района Бишкека готов выслушать горожан на личном приеме

Глава Октябрьского района Мирлан Эшкожоев провел традиционный личный прием бишкекчан. На встрече с жителями района обсуждены текущие вопросы жизнедеятельности и благоустройства территории, а также оказание материальной помощи и социальных услуг.

По всем обращениям горожан руководителям соответствующих служб района и заместителям главы дано поручение решить все поднятые вопросы в рамках действующего законодательства и в оперативном порядке.

Напомним, что в муниципальной администрации работает "Единое окно", а также электронная почта: adm-oktyabr@bk.ru, где все желающие могут оставить свои письма и обращения, а также записаться на личный прием к главе Октябрьского района Эшкожоеву Мирлану Субанбековичу.

Единое окно работает по будням с 9 до 18 часов по адресу: улица Байтик-Баатыра №17 (первый этаж, с правой стороны фойе). Тел: 57-63-80.