Узбекистан надеется взять в аренду до миллиона гектаров земли в России для выращивания пшеницы, сои и масличных культур, сообщают СМИ.

Министр сельского хозяйства Узбекистана Джамшид Ходжаев обсудил эту тему в ходе видеоконференции с заместителем министра сельского хозяйства России Сергеем Левиным в начале октября

Центральноазиатская республика производит в год около 6,6-7,6 миллиона тонн пшеницы и ввозит около трех миллионов тонн. По сообщениям, импорт в 2020-2021 годах увеличился до 3,7 миллиона тонн.

По предварительным планам, Узбекистан сначала возьмет в аренду в России 35 тысяч гектаров, затем площадь поэтапно будет расширена до 300-500 тысяч гектаров и в конечном итоге дойдет миллиона.

Левин сообщил, что у России есть 8-13 миллионов гектаров земли и 23 "субъекта" страны уже выразили заинтересованность в проекте.

В каких именно российских регионах Узбекистану могут предоставить поля – пока никто публично не уточнил.

"Озодлик" поговорил с ведущим специалистом в области сельского хозяйства в Узбекистане, который отметил, что масса вопросов относительно соглашения остается без ответов.

Говоривший на условиях анонимности эксперт сказал, что сама по себе такая договоренность между Узбекистаном и Россией – положительный момент, но на самом деле неизвестно, какая земля будет выделена узбекским фермерам, если они "войдут в [сельскохозяйственный] сектор России".

Он добавил, что узбекским фермерам могут предоставить неосвоенные и неорошаемые земли, на обработку которых им понадобятся большие средства.

В декабре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев предложил местным бизнесменам заняться арендой сельхозземель в России, чтобы организовать там производство и поставлять продукцию на родину.

Мигрант из Узбекистана на поле с подсолнечником в Самарской области России.

Мигрант из Узбекистана на поле с подсолнечником в Самарской области России.

Министр Ходжаев сказал, что все культуры, которые будут выращиваться на российских полях в рамках соглашения с Москвой, будут экспортированы в Узбекистан, но он не сообщил, сколько будет стоить аренда российских сельскохозяйственных угодий.

Предложение кажется интересным экспериментом. В случае успеха, похоже, выиграют все участвующие стороны, поскольку проект создаст новые возможности для узбекских трудовых мигрантов в России, где уже трудятся сотни тысяч граждан из центральноазиатской страны.

Примечательно, что Узбекистан заключает соглашение с Россией, а не со своим ближайшим соседом, Казахстаном, у которого достаточно сельхозугодий.