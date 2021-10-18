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Бишкекчане попросили акима Первомайского района сделать игровую площадку

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- Айжан Мамбеталиева
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По инициативе Бишкекского городского кенеша и столичного муниципалитета глава Первомайского района Жамалбек Ырсалиев встретился с жителями улицы Токтоналиева, домов № 6, 6а, 6в, 6б.

Встреча прошла в формате "вопрос-ответ", где все желающие горожане смогли задать самые острые и проблемные вопросы, оставить замечания, предложения по работе муниципалитета.

В основном жители просили благоустроить прилегающую территорию домов, а именно построить тротуары, ирригацию, игровую площадку.

По итогам встречи службам поручено проработать эти вопросы.


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URL: https://www.vb.kg/408058
Теги:
аким, Первомайский район, Бишкек
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