Бишкекчане попросили акима Первомайского района сделать игровую площадку

По инициативе Бишкекского городского кенеша и столичного муниципалитета глава Первомайского района Жамалбек Ырсалиев встретился с жителями улицы Токтоналиева, домов № 6, 6а, 6в, 6б.

Встреча прошла в формате "вопрос-ответ", где все желающие горожане смогли задать самые острые и проблемные вопросы, оставить замечания, предложения по работе муниципалитета.

В основном жители просили благоустроить прилегающую территорию домов, а именно построить тротуары, ирригацию, игровую площадку.

По итогам встречи службам поручено проработать эти вопросы.