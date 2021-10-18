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Группа из Германии "Маттиас Линдермайр – Трио" приглашает на мастер-класс

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- Айжан Мамбеталиева
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Общественный фонд "Центральная Азия – Арт Менеджмент" (ОФ ЦААМ) возобновляет традицию осенних джаз-концертов и совместно с "Гёте-Институт-Казахстан" организует VI Бишкекский международный джаз-концерт JAZZ+.

Исполнением джазовых композиций порадует группа "Маттиас Линдермайр – Трио" (ФРГ) и "Трио Викрама Рузахунова" (Кыргызстан).

Концерт пройдет в Малом зале филармонии 31 октября. Начало в 17 часов.

При поддержке "Медиа Манас" концерт будет в прямой трансляции на YouTube.

Группа из Германии "Маттиас Линдермайр – Трио" также приглашает на мастер-класс всех, кто профессионально интересуется джазом.

Мастер-класс состоится 30 октября в "Медиа Манас" (КТУ "Манас", мкр. Джал). Начало в 14 часов, вход свободный.

Мероприятия фестиваля пройдут с выполнением санитарно-эпидемиологических требований: масочный режим, заблаговременное

прибытие на концерт.

По дополнительным вопросам обращаться в офис ОФ "ЦААМ" тел.: +996 770 901 198


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URL: https://www.vb.kg/408060
Теги:
Германия, фестиваль, Кыргызстан
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