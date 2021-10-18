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Сотрудники СБНОН МВД навестили ветерана своей службы

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудниками министерства внутренних дел проводится месячник - "Внимание и забота людям пожилого возраста", начатый еще в преддверии международного дня пожилых людей.

Сотрудники СБНОН МВД по Ошской области навестили ветерана своей службы, подполковника милиции Айтмамбетова Куштарбека, посвятившего более 30 лет жизни органам внутренних дел.

Подполковник милиции обрадовался гостям и вниманию. Он радушно встретил офицеров, и с удовольствием поделился воспоминаниями о службе, дал много полезных советов, а также пожелал с достоинством выполнять свои профессиональные обязанности, быть внимательными при исполнении служебного долга, постоянно самосовершенствоваться и достигать новых вершин.

В свою очередь, сотрудники поблагодарили ветерана и пожелали крепкого здоровья, благополучия, и отметили, что ветераны являются примером мужества и чести, верными хранителями и гарантами преемственности лучших милицейских традиций.

В завершении встречи, милиционеры вручили ветерану продуктовый пакет и денежные средства.


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URL: https://www.vb.kg/408061
Теги:
ветераны, пожилые люди, МВД
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