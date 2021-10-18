Ансамбль "Сувенир" даст концерт в большом зале филармонии 3 ноября

Во Дворце культуры имени Насирдина Байтемирова в Токмаке состоялся концерт ансамбля русской песни "Сувенир", посвященный 15-летнему юбилею коллектива.

Организатор концерта – представительство Россотрудничества в КР при поддержке ОО "Славянский фонд" города Токмак.

Ансамбль русской песни "Сувенир" имеет большую популярность в Кыргызстане и за его пределами. Артисты много выступают и имеют обширный, разнообразный репертуар. В октябре ансамбль "Сувенир" представил несколько концертных программ в городах Кыргызстана, показав все разнообразие своего творчества.

Руководителями коллектива являются заслуженный артист КР Владимир Тулин и отличник культуры КР Людмила Чунтонова.

Следующий юбилейный концерт ансамбль даст 3 ноября в большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.