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В Кыргызстане предлагают убрать ограничение по возрасту для госипотеки

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане ОАО "Государственная ипотечная компания" работает над расширением доступа граждан к участию в жилищной программе "Мой дом 2021-2026", убирая ограничение по возрасту. Об этом сообщается на официальном сайте ГИК.

Сообщается, что разработан проект закона "О внесении изменений в Закон КР "О государственном ипотечном жилищном кредитовании", где предполагается пересмотреть основные условия в части срока ипотечного кредитования. Данный проект закона разработан совместно с депутатом ЖК КР Гюльшат Асылбаевой, и в настоящее время опубликован на официальном сайте Жогорку Кенеша КР для общественного обсуждения.

В законопроекте предлагается изменить срок ипотечного кредитования до 25 лет. Это позволит гражданам возрастной группы до 70 лет получить возможность участвовать в государственных жилищных программах и приобрести жилье на льготных условиях.

Также вносится изменение в жилищную программу "Мой дом 2021-2026" об увеличении предельного возраста на момент последнего погашения кредита с 65 до 70 лет.

"Принятие настоящего законопроекта значительно облегчит условия жилищного ипотечного кредитования в КР, что даст ощутимый социально-экономический эффект в виде повышения качества жизни граждан. Социально-экономическое развитие страны неразрывно связано с жилищной политикой, поскольку жилье является одним из основных потребностей граждан страны", - говорится в сообщении ГИК.


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URL: https://www.vb.kg/408073
Теги:
ипотека, Кыргызстан, жилье
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