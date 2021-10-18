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ГНС за 9 месяцев взыскала в бюджет 4,2 миллиарда сомов

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- Айжан Мамбеталиева
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Государственная налоговая служба за 9 месяцев 2021 года по результатам принятых мер по принудительному взысканию налоговой задолженности взыскала в бюджет 4 миллиарда 224,8 миллиона сомов. Это по сравнению с аналогичным периодом 2020 года больше на 1 миллиард 237,2 миллион сомов или темп роста составил 141,4процента.

В ходе проведенных работ по принудительному взысканию налоговой задолженности взысканы 3 миллиарда 615,3 миллиона сомов.

Кроме того, на расчетные счета налогоплательщиков выставлены 1 тысяча 306 налогово-платежных требований на сумму 1 миллиард 367,9 миллионов сомов, из них взысканы 392,8 миллионов сомов.

Также с начала года в суд переданы 1 тысяча 130 материалов на 1 миллиард 616,7 миллионов сомов. Из них в пользу бюджета рассмотрены на взыскание налоговой задолженности 568 материалов на сумму 1 миллиард 269,6 миллионов сомов.

За несвоевременную уплату налогов в бюджет наложены 2 тысячи 306 штрафов на сумму 4,9 миллионов сомов.


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URL: https://www.vb.kg/408074
Теги:
бюджет, налоги, ГНС
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