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Увидел свет сборник драматических произведений Абибилы Пазылова

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- Айжан Мамбеталиева
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Вышел в свет сборник драматических произведений писателя Абибиллы Пазылова "Бир мертебе Бишкекте" ("Однажды в Бишкеке").

В книгу включены пьесы-рассказы, пьесы, инсценировки, переводы пьес зарубежных драматургов на киргизский язык, а также драмы автора, переведенные им же на русский. Всего двенадцать произведений.

Следует отметить, что по мотивам пьес Абибилы Пазылова в разные годы осуществлены постановки в нескольких театрах республики, некоторые из которых значатся в сегодняшних репертуарах театра "Учур" ("Время"), Чуйского областного театра имени Шаршена Термечикова.

Пьеса "Жаабарс", написанная по рассказу Чингиза Айтматова "Ушедший на Трон-гору" в 2019 году удостоена диплома финалиста московской литературной премии и напечатана в российском винтажном сборнике "Классики и современники". А пьеса "Однажды в Бишкеке" переведена известным переводчиком Турсунбаем Адашбаевым на узбекский язык и опубликована в узбекской газете "Ош садоси" ("Эхо Оша"). По его лейтмотиву также записана радиопостановка в республиканском радио.

Отдельные спектакли, поставленные на основе пьес Абибилы Пазылова были представлены в рамках республиканских и международных театральных фестивалей и становились обладателями призов в различных номинациях.


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URL: https://www.vb.kg/408075
Теги:
книги, театр, Кыргызстан
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