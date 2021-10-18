Подставил ли своим выступлением Эдиль Байсалов президента?

Общественность до сих пор обсуждает недавнее выступление новоназначенного заместителя главы кабмина по социальному блоку Эдиля Байсалова, который сказал, что правительство будет сотрудничать лишь с теми депутатами, которые поддерживают президента КР. Напомним, он был приглашен на эфир "Азаттыка" на тему: "Что ожидает общественность от нового правительства?". Кроме него в полемике участвовали лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев, депутат Мирлан Жеенчороев и лидер партии "Улуттар Биримдиги" Мелис Мырзакматов.

Данное видео посмотрело более 100 тысяч человек и были оставлены больше 2 тысяч комментариев, которые в пух и прах раскритиковали выступление Эдиля Байсалова. Многие в этой связи поддержали Текебаева и Мырзакматова. По крайней мере, у многих кыргызстанцев сложилось устойчивое мнение, что своим выступлением Байсалов подставил президента.

Эйфория от власти?

Все 4 оппонента во время эфира старались держаться тактично и дипломатично. Тем не менее, Омурбек Текебаев, Мирлан Жээнчороев, Мелис Мырзакматов остро среагировали, когда Эдиль Байсалов заявил следующее:

"Какие бы партии не прошли, там создастся парламентское большинство, которое будет стабильно поддерживать политику президента. Нам сейчас не важно мнение всех 90 депутатов. Мы не будем бегать за каждым депутатом, будем работать с 45 или 50 депутатами. Они будут принимать наши законы. Остальные [депутаты], я скажу, даже если будут возражать и топать ногами, нас [кабмин] это не будет волновать. Вы не сможете нас отвлечь. Мы не будем ждать вашего одобрения. Мы пойдём по пути развития", - процитировал его слова "Клооп".

Мырзакматов ему в ответ заявил, что таким образом "нынешняя власть раскрыла свои планы". Он призвал Байсалова соблюдать Конституцию, где написано, что "народ - единственный источник государственной власти".

Текебаев же назвал слова Байсалова, "режимом, который называется "что хочу, то и ворочу"". Он подчеркнул, что "сегодняшнее меньшинство в будущем превратиться в большинство". Текебаев спросил, где предыдущие руководители страны, которые высказывались аналогичным образом.

В свою очередь замглавы кабмина Байсалов парировал своим оппонентам тем, что последние 10 лет парламент, по его словам, работал в интересах богатых.

"Перед новым кабмином президент поставил задачу улучшить жить "простого народа. Поэтому наш народ не боится. Он поддерживает президента и нынешнюю власть. Но есть некоторые силы, которым безусловно сейчас не спится", - сказал Байсалов.

"Ата Мекен" против Байсалова

За последние выходные стало известно, что нынешний заместитель председателя кабинета министров Эмиль Байсалов незаконно занимает свою должность. Об этом заявил член партии "Ата Мекен" Эрлан Аскаров на своей странице в соцсети.

По его словам, назначение Байсалова не соответствует закону о "О кабинете министров", согласно которому член кабмина должен иметь 10-летний стаж работы в госорганах. В этой связи партия Текебаева намерена даже подать в суд.

Примет ли во внимание кабмин заявление "ата-мекеновцев" пока неизвестно, но для многих стало очевидно, что своим выступлением Байсалов проявил крайнюю политическую недальновидность. Понятно же, что после всех последних событий в Кыргызстане, включая октябрьские события, президент сделает все возможное, чтобы выборы прошли прозрачно и честно. Поэтому заявлять, что в ЖК образуется парламентское большинство, которое будет поддерживать главу государства, крайне преждевременно и политически нецелесообразно.

Понимает ли сам Байсалов, что допустил оплошность, которая может стоить ему карьеры пока вопрос. По крайней мере, нигде по этому поводу, даже на своей странице в соцсети, он не делал никаких заявлений.

Благодарность от Жээнбекова

Помнится, в декабре 2018 года Эдиль Байсалов присоединился к движению "СДПК без Атамбаева", где на одной из конференции он очень резко высказался в адрес бывшего президента.

- Всю жизнь этот человек пользовался людьми. Мы его посадили на президентское кресло, но он предал память тех людей, которых я также призывал выйти на площадь в 2010 году. Я первые годы его поддерживал, и поддержал, даже когда он сажал Тюлеева и Келдибекова. Но я все ждал, когда же он наконец погонит нас пинками к благосостоянию. Вместо этого он привел в партию денежные мешки. Я спрашивал их: какие же вы социал-демократы?! Их не интересует судьба нашей страны. Все они предали идеи социал-демократии, - заявил он тогда.

Понятно, что этот выпад Эдиля Байсалова по достоинству оценили Жээнбековы, так как через какое-то время он получил должность посла и ни где-нибудь на постсоветском пространстве, а в самой Англии.

Автор: Бюбюсара Орозалиева