23 октября в Бишкеке пройдет вечер памяти народного артиста Эркина Касымова

Вечер памяти выдающегося оперного певца, народного артиста Кыргызстана, заслуженного артиста Казахстана, лауреата международной премии имени Абдыласа Малдыбаева, премии ленинского комсомола Киргизии и государственной премии имени Токтогула, профессора Эркина Касымова, посвященный 80-летию со дня рождения состоится 23 октября в 17 00. в Кыргызском театре оперы и балета имени А. Малдыбаева. В исполнении ведущих солистов оперы прозвучат произведения мировой оперной классики, романсы, советские песни, сочинения Эркина Касымова. Дирижер – заслуженный артист КР Нурматбек Полотов. Вход свободный.

Эркин Касымов родился 22 июня 1941 года, в селе Орок, Кызыл-Аскерского района, Чуйской области. В 1969 году, после окончания Московского музыкального училища при консерватории им. П.Чайковского, где он учился в классе профессора В.Горячкина, Эркин Касымов был принят в Кыргызский государственный академический театр оперы и балета им. А.Малдыбаева, где начал работать увлеченно, целеустремленно, с предельной самоотдачей.

В оперном репертуаре Эркина Касымова более 60-ти партий. Редко кому из певцов удавалось воплотить на сцене такое количество разноплановых образов, составляющих целую галерею: Семетей, Чубак, Сынчыбек, Мадыгал, Хан, Лючей-фу, Токтогул, Курманбек, Сары, Манас, Фигаро, Риголетто, Светлейший, Томский, Тонио, Скарпия, Эскамильо, Стефан, Белькоре, Амонасро и многие другие. Его баритон, редкий по красоте и силе выразительности восхищал своей мощью, широтой диапазона, пластичностью, экспрессивностью, благородством.

Эркин Касымов был талантливым драматическим актёром, на сцене он перевоплощался до неузнаваемости. Его камерное исполнительство отличалось высоким чувством стиля, необыкновенной искренностью, эмоциональной полнотой и свободой.

Эркин Касымов исполнял произведения и собственного сочинения. Совместно с популярнейшими поэтами-песенниками вокалист создал произведения, завоевавшие огромную любовь и популярность у слушателей: "Ода маме", "Наристеме", "Суусамырым", "Кыргызстан-Россия", "Ата-Мекеним".

География гастрольной деятельности Эркина Касымова очень обширна и необъятна. Он являлся участником крупнейших оперных фестивалей: "Московские звезды" (1979 г.), "Белорусский оперный фестиваль" (г.Минск, 1980 г.), "Прибалтийская осень" (1982 г.), "БАМ" (г.Тында, 1979 г.), "Декад кыргызского искусства в Казахстане, Украине, Узбекистане, Таджикистане, Монголии, Турции, Кипре, России". Его искусству рукоплескали оперные залы Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Минска, Риги, Таллина, городов Закавказья, Сибири и Азии.

Профессия певца наградила Эркина КАСЫМОВА общением и творческой дружбой со многими выдающимися деятелями мировой музыкальной культуры: А.Пахмутовой, Б.Асафьевым, С.Туликовым, Л.Лядовой, М.Эсамбаевым. Его партнёрами на сценических площадках страны были И.Архипова, Е.Образцова, В.Пьявко, В.Атлантов, Н. Ведерников, А.Огнивцев, Б.Минжилкиев, А.Эйзен, Б.Тулегенова, С.Кабулова.

Являясь профессором Кыргызского государственного института искусств им. Б.Бейшеналиевой, он подготовил немало талантливых и известных ныне артистов, работающих в нашей республике и за рубежом.

Находясь на должности начальника главного управления искусства Министерства культуры республики, Эркин Касымов более 10 лет проводил плодотворную работу по совершенствованию деятельности профессионального искусства и культурной программы "Маданият-2000". На высоком художественно-профессиональном уровне им проведены Международные фестивали кыргызского искусства в Казахстане, России, Турции, Германии, Франции, Кипре, торжества, посвящённые празднованию "Манас-1000" и Дней Независимости Кыргызской Республики.

8 марта 2010 года Эркин Касымов ушел из жизни. Для многих поколений его творчество является образцом мастерства и святой преданности делу.