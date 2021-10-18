Погода
$ 84.60 - 84.90
€ 97.70 - 99.20

Сотрудники СБНОН МВД обнаружили 10 кг метамфетамина в яблоках из пенопласта

203  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками СБНОН МВД совместно с сотрудниками государственной таможенной службы при министерстве экономики и финансов проведена спецоперация на выявление и пресечение деятельности международной наркогруппировки.

При проведении специальных следственных действий в Бишкеке на территории таможенного терминала "БТС" был проведен неотложный обыск грузовой автомашины марки "DAF", с полуприцепом рефрижератором, которая следовала по маршруту "Исламская Республика Иран-Туркменистан- Республика Узбекистан- Казахстан-Кыргызская Республика".

В ходе обыска в некоторых ящиках с яблоками, которыми был загружен полуприцеп-рефрижератор, были обнаружены и изъяты 147 штук яблок, изготовленных из пенопласта (муляж), внутри которых имелись полиэтиленовые пакеты, содержащие в себе кристаллообразные вещества белого цвета, со специфическим запахом. При контрольном взвешивании на весах таможенного терминала "БТС", общий вес изъятых кристаллообразных веществ составил десять килограмм сто грамм вместе с упаковкой.

В ходе проведенных мероприятий был задержан водитель вышеуказанной грузовой автомашины гражданин Узбекистана К.Б.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 267 "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" УК КР.

В ходе предварительного расследования известно, что прицеп следовал с Исламской Республики Иран где на нейтральной зоне с Туркменистаном полуприцеп был перецеплен и доставлен до нейтральной зоны с Республикой Узбекистан, где далее данный водитель прицепив полуприцеп рефрижератор следовал на территорию Кыргызской Республики.

При первичном исследовании в ОКЦ МВД, стола ясно, что изъятое вещество является "метамфетамином" (первитин).

Цена на черном рынке данного вещества составляет 4500 сомов за один грамм, с одного грамма выходит 15 доз. Общий вес изъятого вещество составил 10100 граммов, в дозах – 150000. Цена на черном рынке общего изъятого наркотического средства составила 450000000 сомов, а по курсу доллара национального банка КР составило 531286 долларов.

В настоящее время сотрудниками СБНОН МВД проводятся дальнейшие специально-следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию причастных лиц.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408085
Теги:
МВД, наркотики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  