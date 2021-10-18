Сотрудники СБНОН МВД обнаружили 10 кг метамфетамина в яблоках из пенопласта

Сотрудниками СБНОН МВД совместно с сотрудниками государственной таможенной службы при министерстве экономики и финансов проведена спецоперация на выявление и пресечение деятельности международной наркогруппировки.

При проведении специальных следственных действий в Бишкеке на территории таможенного терминала "БТС" был проведен неотложный обыск грузовой автомашины марки "DAF", с полуприцепом рефрижератором, которая следовала по маршруту "Исламская Республика Иран-Туркменистан- Республика Узбекистан- Казахстан-Кыргызская Республика".

В ходе обыска в некоторых ящиках с яблоками, которыми был загружен полуприцеп-рефрижератор, были обнаружены и изъяты 147 штук яблок, изготовленных из пенопласта (муляж), внутри которых имелись полиэтиленовые пакеты, содержащие в себе кристаллообразные вещества белого цвета, со специфическим запахом. При контрольном взвешивании на весах таможенного терминала "БТС", общий вес изъятых кристаллообразных веществ составил десять килограмм сто грамм вместе с упаковкой.

В ходе проведенных мероприятий был задержан водитель вышеуказанной грузовой автомашины гражданин Узбекистана К.Б.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 267 "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" УК КР.

В ходе предварительного расследования известно, что прицеп следовал с Исламской Республики Иран где на нейтральной зоне с Туркменистаном полуприцеп был перецеплен и доставлен до нейтральной зоны с Республикой Узбекистан, где далее данный водитель прицепив полуприцеп рефрижератор следовал на территорию Кыргызской Республики.

При первичном исследовании в ОКЦ МВД, стола ясно, что изъятое вещество является "метамфетамином" (первитин).

Цена на черном рынке данного вещества составляет 4500 сомов за один грамм, с одного грамма выходит 15 доз. Общий вес изъятого вещество составил 10100 граммов, в дозах – 150000. Цена на черном рынке общего изъятого наркотического средства составила 450000000 сомов, а по курсу доллара национального банка КР составило 531286 долларов.

В настоящее время сотрудниками СБНОН МВД проводятся дальнейшие специально-следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию причастных лиц.