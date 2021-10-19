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Скоро водители в Бишкеке будут стрелять друг в друга

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- Сергей Швец
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Ранее водители микроавтобуса и троллейбуса в Бишкеке не поделили дорогу и сцепились врукопашную на проспекте Чуй. Это не единственный случай схватки между водителями, он является закономерным следствием повального незнания ими правил дорожного движения и наплевательского отношения к ним. И если такими темпами последуют разборки, то недолго осталось до перестрелок.

В начале недели интернет–пространство буквально взорвало видео, снятое одним из бишкекчан. На нем двое мужчин таскали друг друга за грудки на проспекте Чуй в районе Ошского рынка. Как пояснил автор ролика, это были водители микроавтобуса № 199 и троллейбуса, в котором он ехал. К счастью, к конфликтующим вовремя подоспели неравнодушные горожане и растащили их в разные стороны.

По словам очевидца, инциденту предшествовало провакационное поведение водителя маршрутки, который по пути следования постоянно подрезал троллейбус. Причем обе машины были полны людей. На остановке микроавтобус и вовсе преградил путь "рогатому". Водитель буса выскочил на разборки.

После общественного резонанса на этот случай обратила внимание столичная мэрия в лице управления городского транспорта. Обоим шоферам объявили выговор. А после этого случая в УГТ собрали представителей фирм–перевозчиков и призвали их ужесточить контроль над нарушениями со стороны своих подчиненных.

Столичные власти также обратились ко всем неравнодушным гражданам с просьбой фиксировать нарушения со стороны шоферов на фото и видео. Это и разговоры по мобильным телефонам во время движения, и нарушения ПДД, и курение, и агрессивное поведение. Чиновники обещают, что все факты будут оперативно рассмотрены и по ним примут меры. За первый проступок проштрафившийся перевозчик, независимо от того, частный он или муниципальный, получит предупреждение, за второй - дисциплинарное наказание. Ну а если и это не возымеет эффекта, то будет поставлен вопрос о расторжении с ним договора.

Впрочем, все это не будет иметь никакого смысла, если не решить проблему в корне. А заключается она в том, что многие водители либо не знают, либо сознательно нарушают правила дорожного движения. Так сложилось, что чаще всего у нас замечают огрехи водителей микроавтобусов. Хотя ничуть не уступают им шоферы автобусов и троллейбусов. Мало того, с каждым днем они все больше превосходят бусы по этому показателю.

Так совершенно нормальным стало поворачивать со второй полосы. И делается это и на тех перекрестках, где места вполне хватает для выполнения маневра по стандартной траектории. Также часто "рогатые" и автобусы пролетают на красный свет. Не меньше маршруточников водители разговаривают по телефону, курят и хамят пассажирам.

Но в отличие от микроавтобусов муниципальные перевозчики не платят штрафы, зафиксированные камерами "Безопасного города". Им их просто не присылают. С какой стати патрульная милиция делает такие поблажки нарушителям - непонятно. Этот вопрос надо ставить ребром, ведь платить должны все - и никаких отговорок.

Именно безнаказанность и привела к тому, что работники общественного транспорта откровенно плюют на ПДД. Поэтому, когда мэрия выдумывает очередные "меры" для наведения порядка на дорогах, пусть начинает со своих структурных подразделений. Они должны быть примером культуры и порядка.

Горожане же могут сообщать обо всех нарушениях со стороны водителей общественного транспорта по телефону "горячей линии" 0(312) 53–36–48, а также на WhatsApp 0(509) 00–66–11 и на страницах Управления городского транспорта в социальных сетях.


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URL: https://www.vb.kg/408086
Теги:
драка, Бишкек, Кыргызстан, водитель троллейбуса
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