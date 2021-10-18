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Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ под контролем

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- Айжан Мамбеталиева
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Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора сообщает, что ежегодно, с 40 недели идет постепенный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, этому способствует высокая устойчивость вируса гриппа к низкой температуре и снижение защитных сил человека при переохлаждении.

Эпидемиологический анализ ситуации показывает, что в 2020 году высокая заболеваемость отмечалась в декабре.

С октября текущего года наблюдается постепенный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

По оперативным данным на 41 неделю (с 11.10. по 17.10.21г.) по сравнению с предыдущей неделей (с 04.10. по 10.10.21г.) отмечается незначительный подъем заболеваемости ОРВИ, а по сравнению с аналогичной неделей 2020 года заболеваемость выше в 2,4 раза (41 неделя 2021 г. - зарегистрировано 4974 случаев, и.п. на 100 тыс. населения составлял 75,6). 94 процентов заболевших - дети до 14 лет.

По предварительным эпидемиологическим прогнозам, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается со второй половины декабря месяца текущего года. В настоящее время эпидемиологическая ситуация по республике стабильная.

В целях усиления комплекса профилактических мероприятий и стабилизации заболеваемости среди населения в предстоящем эпидсезоне министерством здравоохранения закуплено 134 000 доз противогриппозной вакцины "Гриппол плюс". Данная вакцина предназначена для вакцинации групп риска (лица с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети, дети детских домов, школ интернатов, беременные, медицинские работники и т.д.) на бесплатной основе. На 18.10.2021г. провакцинировано 12400 человек из групп риска.

Также в Бишкеке проводится вакцинация против гриппа на платной основе в следующих частных медицинских центрах: "Малыш", "Гиппократ", "Эдельвейс", "Кроха", "Поликлиника 312", МЦ "KG", ЦАДМИР, "Интермедикал". Стоимость вакцинации в частных медицинских центрах от 450 до 700 сомов.

Проводится еженедельный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ.


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URL: https://www.vb.kg/408091
Теги:
грипп, ОРВИ, Кыргызстан
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