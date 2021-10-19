Рыцари в железных кольчугах сражались в Карагачевой роще

Когда в Карагачевой роще раздается лязг металла ударяющегося об металл, то это, скорее всего члены клуба исторической реконструкции "Гвардия" устроили показательные выступления рыцарей средневековья, с боями на мечах.

В прошедшее воскресенье так и произошло. Сначала зрители удовлетворили свои желания сфотографироваться с мечами и шлемами, когда селфомания улеглась, "рыцари" стали обряжаться в доспехи и готовиться к поединкам.

Клуб "Гвардия" существует с 2013 года и занимается воссозданием истории эпохи Средневековья: организацией фестивалей исторической средневековой тематики, исторических средневековых боев, а также реконструкцией доспехов и вооружения Золотой Орды, Руси и Европы XIII-XV вв.

Воинские традиции прошлого – неотъемлемая часть истории любого народа, любой страны. Можно смело утверждать, что основным вооружением воинов древности и средневековья во всех странах и у всех народов были щит и меч. Именно эти предметы и традиции отождествляются с богатырями, батырами, рыцарями - именно эти элементы вооружения лежат в основе исторического средневекового боя.

Бои в Карагачевой роще между членами клуба "Гвардия" прошли под девизом "Первый среди равных" поскольку они носили в большей степени показательный характер, то победила, в данном случае друба.