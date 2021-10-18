Сразу три учения Коллективных сил ОДКБ стартовали в Таджикистане

На полигоне "Харб-Майдон" Вооруженных сил Таджикистана 18 октября состоялась церемония открытия специальных учений "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и совместного учения "Взаимодействие-2021" воинских контингентов государств Организации Договора о коллективной безопасности. Задействовано 4 тысячи человек и более 500 единиц техники, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

Эти маневры организуются в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство – 2021".

Как рассказали в его Объединённом пресс-центре, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, выступая на церемонии открытия маневров, отметил: "Центральноазиатскому региону мы уделяем особое внимание. Основным источником нестабильности является обстановка внутри и вокруг Исламской Республики Афганистан. Именно поэтому впервые в рамках совместной подготовки мы проводим три учения одновременно".

Они, по словам заместителя командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгения Поплавского, призваны повысить оперативную совместимость воинских контингентов государств ОДКБ. Анатолий Сидоров Российские военачальники пожелали участникам успешного выполнения учебно-боевых задач, проявить свои лучшие качества - высокий профессионализм, слаженность в работе, а при необходимости – взаимопомощь и взаимовыручку. И - подтвердить готовность к действиям по обеспечению коллективной безопасности стран-партнеров.

В ходе учения с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2021" будет отрабатываться задачи материально-технического обеспечения при подготовке и в ходе совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства – члена ОДКБ боевиков международных террористических организаций.

Специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2021" направлено на отработку ведения разведки в интересах подготовки и проведения такой операции.

А участники совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021", в состав которых входят десантно-штурмовые, мотострелковые и артиллерийские подразделения, группы специального назначения, отработают вопросы подготовки и осуществления совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.

В учениях принимают участие воинские контингенты государств ОДКБ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан). Они состоят из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.