Уточнена дата рождения Жусупа Абдрахманова. Родился в один день со Сталиным

Бишкекскому историку Астемиру Абдрахманову, старшему из правнуков первого главы правительства Советского Кыргызстана Юсупа Абдрахманова, удалось уточнить дату рождения своего выдающегося предка.

Об этом Астемир Абдрахманов эксклюзивно сообщил VB.KG.

Датой рождения Юсупа Абдрахманова считалось 28 декабря 1901 года, эта дата попала после первого частичного издания его дневников в 1991 году в справочники и энциклопедии. Ошибка произошла из-за неверно понятых и интерпретированных записей в его дневнике конца 1930 года. Абдрахманов описывал события сразу нескольких декабрьских дней и упомянул, что ему исполнилось 29 лет: "Годы бегут. Но мы живем не годами, а делами. Дни нашей жизни равны годам жизни людей прошлых и будущих эпох. В этом наше особое счастье".

И вот теперь найдены два бесспорных документа.

Во-первых, это еще никогда не публиковавшаяся точно датированная автором дневниковая запись за 21 декабря 1931 года: "Вчерашний день был последним в моей 30-летней жизни".

Второй документ – трагический. Это начало заполненной 4 апреля 1937 года в Оренбурге "Анкеты арестованного" Юсупа Абдрахманова: "1. Фамилия: Абдрахманов. 2. Имя и отчество: Юсуп Абдрахманович. 3. Дата рождения: число 21, месяц декабрь, год 1901".

Астемир Абдрахманов и его коллеги-историки отмечают "просто совпадение". День рождения Сталина – тоже 21 декабря, но 1879 года. Сталин был на 22 года старше Юсупа Абдрахманова, которого так называемый вождь снял с руководящей работы в Кыргызстане в 1933-м, приказал арестовать в 1937-м и расстрелять в 1938-м.

Впрочем, еще в этот день в разные годы родились: 1773 - Роберт Броун, британский ученый, в честь которого названо известное всем из школьного курса броуновское движение микрочастиц; 1896 - Константин Рокоссовский, советский военачальник, Маршал Советского Союза; 1900 - Всеволод Вишневский, советский драматург, прозаик, журналист, военный корреспондент; 1904 - Петр Кошевой, советский военачальник, Маршал Советского Союза; 1917 - Генрих Теодор Белль, немецкий писатель, Нобелевский лауреат.

Самое же главное, как считают абдрахмановеды, теперь и навсегда день рождения Юсупа Абдрахманова будет праздноваться не впритык к Новому году, а на целую неделю раньше.

И вообще – правда истории превыше всего, и в датах тоже.

экскурс

Итак, Юсуп Абдрахманов родился 21 декабря 1901 года. Блестяще учился в русско-кыргызских школах в родном Прииссыккулье. Участник восстания 1916 года и установления Советской власти в Семиречье.

Был на высоких комсомольских, партийных и государственных должностях. В 18 лет был делегатом III съезда комсомола в Москве, избран в президиум съезда, где сидел рядом с Лениным и беседовал с ним. В августе 1925 – апреле 1926 годов был первым кыргызом, работавшим в аппарате ЦК ВКП(б) в Москве – инструктором главного отдела – организационно-распределительного.

С марта 1927 по сентябрь 1933 годов – председатель Совета Народных Комиссаров Киргизской АССР, кандидат в члены президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР, член президиумов Всероссийского ЦИК и ЦИК Киргизской АССР. Внес огромный вклад в промышленное, аграрное и культурное развитие республики. По личному указанию Сталина был снят с работы и исключен из партии за невыполнение жестокого плана хлебозаготовок и написание попавшего в сталинские руки откровенного личного "Дневника".

Юсуп был расстрелян на Чон-Таше 5 ноября 1938 года по ложным обвинениям.

За выдающиеся заслуги перед государством и народом Кыргызстана и в связи со 120-летием со дня рождения Абдрахманову 31 августа нынешнего года присвоена высшая степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" с вручением особого знака "Ак Шумкар" (посмертно).