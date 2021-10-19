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ГКНБ задержал сотрудника комиссии по помилованию за взятку

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане задержан ответственный секретарь комиссии по помилованию администрации президента "А.Т.Б." по факту вымогательства и получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что установлена налаженная коррупционная схема при процедуре составления и утверждения списка лиц, подлежащих помилованию и досрочному освобождению из мест лишения свободы.

Установлено, что ответственный секретарь комиссии по помилованию администрации президента КР "А.Т.Б." злоупотребляя своим должностным положением, вымогал денежные средства в размере 170 тысяч сомов от гражданина "С.Н." для положительного решения вопроса и включения осужденного в список лиц подлежащих помилованию.

18 октября в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий с поличным при получении денежных средств в размере 170 тыс. сомов задержан "А.Т.Б.", который в соответствии со ст.98 Уголовно-процессуального кодекса КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/408102
Теги:
ГКНБ, взятка, Кыргызстан
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