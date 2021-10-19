Кыргызстан представил на Expo-2021 свое достижение - юрту (видео)

"Больно и обидно за себя, за вас, за страну", - написала на своей странице в Facebook директор ОФ "Женская Лига Центральной Азии" Асель Атабекова.

"Для чего и что такое выставка экспо? EXPO - это международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений, имеет экономическое и политическое значение для каждой страны.

Для меня увидеть "Умный город" посреди пустыни вначале было просто ошеломительным удовольствием. Крупнейшая в мире выставка, на которой представлены достижения всего человечества и то, как разные государства видят будущее. Масштаб впечатлил : участвуют 192 страны, каждая из которой представила свои лучшие идеи и технологии. Целый город будущего. Удивительно как все это соорудили посреди настоящей пустыни!", - пишет она.

Она также рассказывает, что весь мир приехал показать прошлое настоящее и будущее, свою историю. Видя все это понимаешь, что в мире столько возможностей! "Объединились умы в создании будущего" посредством устойчивого развития, мобильности и возможностей.

"Механика чуда" - мультимедийное шоу, в российском павильоне. Главный фокус экспозиции - человеческий мозг - самый сложный и самый загадочный феномен Вселенной. Огромная кинетическая скульптура и мультимедийные проекции объясняют, как работают нейронные сети в нашей голове.Китайский павильон один из самых больших на выставке, издалека он напоминает огромный фонарик, который вот-вот взлетит в небо. Британцы возвели уникальную деревянную конструкцию - памятник поэзии - искусственный интеллект каждые несколько минут сам генерирует новое стихотворение и выводит его на фасад. Американцы рядом со входом в свой павильон поставили гигантскую копию корабля SpaceX Falcon 9, а Германия стала страной, которая в Expo представила сразу два павильона.

Большая часть Expo 2020 посвящена вопросам экологии и что каждый из нас может сделать на благо планеты.

"И вот я в длинной очереди в Казахский павильон. Не буду рассказывать впечатления, а напишу что говорят наши соседи : у нас состоится большой инвестиционный форум, на котором будут присутствовать капитаны не только казахстанского бизнеса, но и мирового. Всего запланировано проведение более 30 мероприятий на территории нашего павильона, по итогам которых планируется подписание конкретных соглашений и меморандумов. Все это даст серьезный мультипликативный эффект, и средства, которые были вложены в строительство павильона, окупятся и принесут дополнительные дивиденды для развития экономики страны! А теперь самое страшное: я пошла смотреть нашу страну. На входе ни одной души. Зайдя в зал увидела юрту. Как на похоронах! Маленькую и серую. И это при теме выставки EXPO 2020 Dubai "Объединяя умы - создавая будущее!" Думаю , нет смыла писать далее, день был окончательно запорот", - написала Асель Атабекова.