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Байсалов возглавил республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане вчера, 18 октября, заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов провел очередное заседание республиканского оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе встречи были обсуждены вопросы проведения вакцинации населения против COVID-19 на территории республики, а также рассмотрены вопросы поставок вакцин и наличие запасов вакцины.

Эдиль Байсалов отметил важность проведения и усиления разъяснительной работы среди граждан о необходимости получения вакцины.

В ходе заседания министерству здравоохранения поручено постоянно отслеживать эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции и при ее ухудшении немедленно информировать штаб для принятия соответствующих мер.

Далее участники заседания обсудили вопросы по выплатам кредиторской задолженности по лекарственным средствам перед поставщиками. В министерстве здравоохранения сообщили, что этот вопрос будет решен уже в этом году.

Кроме того, в ходе заседания штаба рассмотрен вопрос по компенсационным выплатам медицинским работникам в "красной зоне".


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URL: https://www.vb.kg/408105
Теги:
Эдиль Байсалов, Кыргызстан, коронавирус
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