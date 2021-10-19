Байсалов возглавил республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID

В Кыргызстане вчера, 18 октября, заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов провел очередное заседание республиканского оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе встречи были обсуждены вопросы проведения вакцинации населения против COVID-19 на территории республики, а также рассмотрены вопросы поставок вакцин и наличие запасов вакцины.

Эдиль Байсалов отметил важность проведения и усиления разъяснительной работы среди граждан о необходимости получения вакцины.

В ходе заседания министерству здравоохранения поручено постоянно отслеживать эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции и при ее ухудшении немедленно информировать штаб для принятия соответствующих мер.

Далее участники заседания обсудили вопросы по выплатам кредиторской задолженности по лекарственным средствам перед поставщиками. В министерстве здравоохранения сообщили, что этот вопрос будет решен уже в этом году.

Кроме того, в ходе заседания штаба рассмотрен вопрос по компенсационным выплатам медицинским работникам в "красной зоне".