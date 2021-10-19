Действия администрации Байдена при выводе войск из Афганистана расследуют

Ведомство рассмотрит программу выдачи специальных иммигрантских виз, расселение беженцев, эвакуацию сотрудников американского посольства из Кабула, а также граждан США и Афганистана, пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Генеральный инспектор Государственного департамента США начинает расследование в отношении ряда действий администрации американского лидера Джо Байдена в дипломатической сфере при выводе войск Соединенных Штатов из Афганистана.

Рассмотрению будут подлежать программа выдачи специальных иммигрантских виз из Афганистана, расселение беженцев, эвакуация сотрудников американского посольства из Кабула, а также граждан США и Афганистана.