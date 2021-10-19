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Действия администрации Байдена при выводе войск из Афганистана расследуют

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- Алина Мамаева
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Ведомство рассмотрит программу выдачи специальных иммигрантских виз, расселение беженцев, эвакуацию сотрудников американского посольства из Кабула, а также граждан США и Афганистана, пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Генеральный инспектор Государственного департамента США начинает расследование в отношении ряда действий администрации американского лидера Джо Байдена в дипломатической сфере при выводе войск Соединенных Штатов из Афганистана.

Рассмотрению будут подлежать программа выдачи специальных иммигрантских виз из Афганистана, расселение беженцев, эвакуация сотрудников американского посольства из Кабула, а также граждан США и Афганистана.


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URL: https://www.vb.kg/408106
Теги:
Афганистан, США, Талибан, Джозеф Байден, мировая пресса, талибы
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