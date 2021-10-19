График работы муниципальных парковок в Бишкеке

В Бишкеке мэрия столицы сообщает, что в праздничные и выходные дни пребывание на муниципальных парковках является бесплатным.

В будние же дни с 8:00 до 20:00 часов вечера стоимость пребывания на муниципальных парковках составляет 25 сомов.

Муниципальные парковки расположены по адресам:

отрезок улицы Киевской от Молодой Гвардии до Кулиева; отрезок улицы Бейшеналиевой от Московской до Рыскулова; отрезок улицы Токтогула от Молодой Гвардии до моста через реку Ала-Арча; отрезок улицы Кулиева от Токтогула до Чуй; отрезок улицы Безымянной от Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина; отрезок улицы Жукеева-Пудовкина от Безымянной до Суеркулова; на улице Суеркулова (ул. Ж-Пудовкина); на улице Юнусалиева (ул. Суеркулова); отрезок улицы Кулатова от Ибраимова до Матросова; отрезок улицы Суюмбаева от Чуй до Огонбаева; отрезок улицы Исанова от Чуй до Киевской; отрезок улицы Ибраимова от Московской до Токтогула; переулок Клубный (рынок "Сары-Озон"); отрезок улицы Курманжан-Датка от Жибек-Жолу до переулка Славянский; на улице Токтогула около ТЦ "Мото"; отрезок улицы Шопокова от Московской до Жибек-Жолу; отрезок улицы Бобулова от Чуй до Пушкина; Рынок "Мадина" (новая дорога); отрезок улицы Боконбаева от Абдрахманова до Усенбаева; отрезок улицы Киевской от Манаса до Керимбекова; отрезок улицы Киевской от Исанова до Тоголок Молдо.

Официальные операторы одеты в специальный жилет с логотипом МП "Бишкекские парковки и стоянки" и имеют при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате.

Если парковщики не экипированы в специальные жилеты и не выдают талон об оплате, горожане могут сообщить с видео и фото фактами в МП "Бишкекские парковки и стоянки" по адресу: пр. Чуй, 315 (8 этаж) или же отправить жалобу через социальные сети.