График работы муниципальных парковок в Бишкеке

В Бишкеке мэрия столицы сообщает, что в праздничные и выходные дни пребывание на муниципальных парковках является бесплатным.
В будние же дни с 8:00 до 20:00 часов вечера стоимость пребывания на муниципальных парковках составляет 25 сомов.
Муниципальные парковки расположены по адресам:
- отрезок улицы Киевской от Молодой Гвардии до Кулиева;
- отрезок улицы Бейшеналиевой от Московской до Рыскулова;
- отрезок улицы Токтогула от Молодой Гвардии до моста через реку Ала-Арча;
- отрезок улицы Кулиева от Токтогула до Чуй;
- отрезок улицы Безымянной от Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина;
- отрезок улицы Жукеева-Пудовкина от Безымянной до Суеркулова;
- на улице Суеркулова (ул. Ж-Пудовкина);
- на улице Юнусалиева (ул. Суеркулова);
- отрезок улицы Кулатова от Ибраимова до Матросова;
- отрезок улицы Суюмбаева от Чуй до Огонбаева;
- отрезок улицы Исанова от Чуй до Киевской;
- отрезок улицы Ибраимова от Московской до Токтогула;
- переулок Клубный (рынок "Сары-Озон");
- отрезок улицы Курманжан-Датка от Жибек-Жолу до переулка Славянский;
- на улице Токтогула около ТЦ "Мото";
- отрезок улицы Шопокова от Московской до Жибек-Жолу;
- отрезок улицы Бобулова от Чуй до Пушкина;
- Рынок "Мадина" (новая дорога);
- отрезок улицы Боконбаева от Абдрахманова до Усенбаева;
- отрезок улицы Киевской от Манаса до Керимбекова;
- отрезок улицы Киевской от Исанова до Тоголок Молдо.
Официальные операторы одеты в специальный жилет с логотипом МП "Бишкекские парковки и стоянки" и имеют при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате.
Если парковщики не экипированы в специальные жилеты и не выдают талон об оплате, горожане могут сообщить с видео и фото фактами в МП "Бишкекские парковки и стоянки" по адресу: пр. Чуй, 315 (8 этаж) или же отправить жалобу через социальные сети.