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График работы муниципальных парковок в Бишкеке

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке мэрия столицы сообщает, что в праздничные и выходные дни пребывание на муниципальных парковках является бесплатным.

В будние же дни с 8:00 до 20:00 часов вечера стоимость пребывания на муниципальных парковках составляет 25 сомов.

Муниципальные парковки расположены по адресам:

  1. отрезок улицы Киевской от Молодой Гвардии до Кулиева;
  2. отрезок улицы Бейшеналиевой от Московской до Рыскулова;
  3. отрезок улицы Токтогула от Молодой Гвардии до моста через реку Ала-Арча;
  4. отрезок улицы Кулиева от Токтогула до Чуй;
  5. отрезок улицы Безымянной от Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина;
  6. отрезок улицы Жукеева-Пудовкина от Безымянной до Суеркулова;
  7. на улице Суеркулова (ул. Ж-Пудовкина);
  8. на улице Юнусалиева (ул. Суеркулова);
  9. отрезок улицы Кулатова от Ибраимова до Матросова;
  10. отрезок улицы Суюмбаева от Чуй до Огонбаева;
  11. отрезок улицы Исанова от Чуй до Киевской;
  12. отрезок улицы Ибраимова от Московской до Токтогула;
  13. переулок Клубный (рынок "Сары-Озон");
  14. отрезок улицы Курманжан-Датка от Жибек-Жолу до переулка Славянский;
  15. на улице Токтогула около ТЦ "Мото";
  16. отрезок улицы Шопокова от Московской до Жибек-Жолу;
  17. отрезок улицы Бобулова от Чуй до Пушкина;
  18. Рынок "Мадина" (новая дорога);
  19. отрезок улицы Боконбаева от Абдрахманова до Усенбаева;
  20. отрезок улицы Киевской от Манаса до Керимбекова;
  21. отрезок улицы Киевской от Исанова до Тоголок Молдо.

Официальные операторы одеты в специальный жилет с логотипом МП "Бишкекские парковки и стоянки" и имеют при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате.

Если парковщики не экипированы в специальные жилеты и не выдают талон об оплате, горожане могут сообщить с видео и фото фактами в МП "Бишкекские парковки и стоянки" по адресу: пр. Чуй, 315 (8 этаж) или же отправить жалобу через социальные сети.


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URL: https://www.vb.kg/408114
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