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В микрорайоне Аламедин-1 нашли тело младенца

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в микрорайоне "Аламедин-1" в пакете найдено тело младенца. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

"17 октября в 11.55 в дежурную часть УВД поступила информация об обнаружении тела. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 150 (Оставление в опасности) УК КР. Назначена судмедэкспертиза, по результатам которой будет приниматься соответствующее решение по расследуемому делу", - уточнили в милиции.

Также сообщается, что ведутся оперативно-разыскные мероприятия по поиску матери ребенка и возможных причастных к преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/408119
Теги:
дети, погиб ребенок, убийство ребенка, избиение младенца
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