В микрорайоне Аламедин-1 нашли тело младенца

В Бишкеке в микрорайоне "Аламедин-1" в пакете найдено тело младенца. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

"17 октября в 11.55 в дежурную часть УВД поступила информация об обнаружении тела. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 150 (Оставление в опасности) УК КР. Назначена судмедэкспертиза, по результатам которой будет приниматься соответствующее решение по расследуемому делу", - уточнили в милиции.

Также сообщается, что ведутся оперативно-разыскные мероприятия по поиску матери ребенка и возможных причастных к преступлению.