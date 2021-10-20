"Лучше бы на Ошский рынок съездил". Ярмарки в Бишкеке удивили горожан

В минувшие выходные в Бишкеке прошли две ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции. Они оставили о себе самые противоречивые впечатления.

Первая ярмарка была открыта на улице имени Раззакова, между улицами Киевская и имени Токтогула (рядом со зданиенм Министерства сельского хозяйства). Трудно представить, но факт: на этой импровизирпованной торговой точке работали, то есть, продавали свой урожай, всего лишь 20 продавцов. Да и покупателеей было не больше. Продукция, как и было обещано столичной мэрией, реализовывалась по умеренным, как принято сейчас говорить, оптовым ценам, но вот выбор даров природы был, прямо скажем, более чем скудный.

Итак, цены. Свекла на этой ярмарке продавалась по 30 сомов, капуста - по 25, по такой же стоимости предлагался покупателям и перец, лук, но не очень крупный - по 20 сомов, непромытая морковь по 25 сомов, яйца, в зависимости от величины, от 85 до 110 сомов. Говядина, но не первой свежести, предлагалась редким посетителям по 380 сомов. Горожане, пришедшие на эту ярмарку, в большинстве случаев. уходили, как говорится, несолоно хлебавши.

Пенсионер Шайлообек Карагазиев, с которым побеседовал корреспондент VB.KG, с досадой сказал: "Лучше бы я на Ошский рынок съездил. Там цены такие же, а выбор продукции намного больший."

Как явствовало из анонсирующей информации, опубликованной во многих СМИ на прошлой неделе, ярмарки организовывали и провели Минсельхоз и районные госадминистрации. Формальное отношение с их стороны к этому делу было видно, как говорится, невооруженным взглядом. Скажите, кто проводит сельхозярмарки в отдаленных от жилых кварталов местах? Ведь вблизи нет высоток, тем более крупных жилых кварталов. Поэтому горожане, живущие в центре города, предпочитают покупать продовольствие на Ошском и Аламудунском рынках.Неужели трудно Первомайской райгосадминистрации подумать об организации сельхозярмарок в густо населенных жилмассивах. Смеем предположить, что и фермеров здесь, на улице имени Раззакова, было мало по этой же причине.

А вот ярмарка в микрорайоне Асанбай приятно поражала своими масштабами. На ней реализовывали свою продукцию по меньшей мере 600-700 продавцов. Покупателей даров природы тоже было предостаточно. Людям выгодно приобретать продовольствие вблизи своих домов. Цены на этой импровизирпованной торговой точке также прятно удивляли. Лук можно было купить по 27 сомов (на рынках он продается по 30-35 сомов), мешок картофель предлагался горожанам по 25 сомов (на рынках - 30-35 сомов), морковь стоила (непромытая по 30 сомов),промытая по 35 - 40. Стомость яблок (в зависимости от сорта) колебалась в пределах 50-80 сомов. А вот цены на мясо тоже удивляли, но неприятно. Говядина с косточками продавалась по 470-480 сомов. Точно по такой же цене этот продукт можно было купить и находящемся неподалеку Орто-Сайском рынке. Говяжьей вырезки вообщени ни у кого из продавцов не было. Поэтому мясо, как заметил корреспондент VB.KG, приобреталось горожанами неохотно.Вернее, почти вообще не приобреталось. Яйца здесь также реализовывались в среднем на 5 сомов дешевле. Так что особо экономным покупателям здесь было чем поживиться.

И все же, если глубоко вникнуть в ярмарочную проблему, то нужно признать, что Минсельхоз и городские власти не до конца проработали этот вопрос. На окраине Бишкека, как известно, есть рынок Сары-Озон, на котором правят бал действительно оптовые цены. Именно там затавариваются коммерсанты, продающие затем продовольствие на центральных рынках столицы. На Сары-Озоне, кстати, цены ниже, чем на ярмарках. И этот факт тоже наводит на вполне конкретные размышления.