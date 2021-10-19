В Кыргызстане бизнес-омбудсмен защитил предпринимателя от штрафа

Субъект бизнеса сохранил свыше 500 тысяч сомов после вмешательства генеральной прокуратуры КР. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Сообщается, что ранее одно из предприятий Кара-Балты было оштрафовано со стороны муниципалитета на 561 тысяч 774 сомов за обнаруженный срыв пломбы с задвижки трубы сброса сточной воды. Компания, не согласившись с решением муниципального предприятия, подала жалобу бизнес-омбудсмену.

Сотрудники секретариата бизнес-омбудсмена провели встречи с муниципальным предприятием, получили и проанализировали необходимые для рассмотрения жалобы документы и законодательство КР. По итогам бизнес-омбудсмен пришел к выводу, что права и законные интересы бизнеса были нарушены и направил в МП акт реагирования с рекомендацией отменить начисление штрафа.

Муниципальное предприятие ответило заверениями о готовности к мирному урегулированию спора, однако, в тот же день направило в адрес субъекта бизнеса письмо, в котором предложило рассмотреть график погашения задолженности, а в случае несогласия с предложенным графиком - продолжить решение вопроса в судебном порядке. В июле 2021 года бизнес-омбудсмен выпустил второй акт реагирования и направил его в генеральную прокуратуру КР и мэрию города Кара-Балта.

Благодаря содействию генеральной прокуратуры КР, акт обследования в отношении субъекта бизнеса и штрафные санкции в размере 561 771 сомов были признаны недействительными.

Сообщается, что бизнес-омбудсмен – уполномоченное лицо по защите прав, свобод и интересов субъектов предпринимательства. Рассматривает жалобы бизнеса на действия, решения, бездействие государственных органов, органов местного самоуправления и государственных предприятий