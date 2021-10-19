В Кыргызстане зарегистрировано 34 тысячи 75 людей с алкозависимостью

В Кыргызстане официально зарегистрировано 34 тысячи 75 людей с алкозависимостью. Из них 88 процентов мужчин и 12 процентов женщин. Такие данные сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что сегодня, 19 октября, врачи Республиканского центра наркологии провели первый семинар в рамках проекта "Антиалкогольная программа", разработанного при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для врачей кеминского центра общей врачебной практики (ЦОВП).

По данным ВОЗ, каждый шестой мужчина в мире умирает от болезней, возникших вследствие нездорового употребления алкоголя.

В ходе встречи участники обсудили план реализации антиалкогольной кампании и поделились с практическими навыками по выявлению людей с алкогольной зависимостью. Также был отмечен, что проблемы алкозависимости отошли на второй план и не получают должного внимания.