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В Бишкеке поликлиники будут принимать пациентов и в выходные

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке поликлиники будут принимать пациентов и в выходные. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ среди детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что увеличилась нагрузка на городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП), Национальный центр охраны материнства и детства.

Городским управлением здравоохранения мэрии Бишкека издан приказ "Об усилении мер по обеспечению медицинской помощи и профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций".

На период эпидсезона столичные поликлиники будут принимать пациентов с режимом работы:

  1. с 08.00 до 18.00 часов в субботу;
  2. с 08.00 до 14.00 часов в воскресенье.

Также медики ОЦСМ будут дежурить в приемном отделении городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи в воскресные дни с 08.00 до 14.00 часов и с 14.00 до 20.00 часов.

Также сообщается, что с мая этого года для повышения качества и доступности оказания медико-санитарной помощи населению увеличена продолжительность рабочего времени процедурных кабинетов в столичных центрах семейной медицины.

Пациенты могут получить медицинские процедуры: внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции с 8.00 до 20.00 часов. Для получения процедур пациенты должны обязательно иметь письменное назначение лечащего врача с печатью.

Телефоны доверия и номера регистратур ЦСМ города Бишкек:

  1. ОЦСМ Ленинского района: 0990 88 80 30, 0312 64 45 42;
  2. ЦСМ №2: 0990 88 80 28, 0312 21 03 57;
  3. ЦСМ №11: 0990 88 80 29, 0312 31 10 60;
  4. ЦСМ №12: 0990 88 80 31, 0312 21 17 32;
  5. ЦСМ №13: 0990 88 80 32, 0312 65 73 88;
  6. ЦСМ №17: 0990 88 80 33, 0312 55 11 06.
  7. ОЦСМ Октябрьского района: 0990 88 80 36, 0312 57 02 84;
  8. ЦСМ №15: 0990 88 80 15, 0312 42 69 62;
  9. ЦСМ №18: 0990 88 80 35, 0312 56 82 33;
  10. ЦСМ №19: 0990 88 80 19, 0312 57 13 67.
  11. ОЦСМ Первомайского района: 0990 88 80 71, 0312 32 52 32;
  12. ЦСМ №7: 0990 88 80 72, 0312 66 20 44;
  13. ЦСМ №14: 0990 88 80 73, 0312 67 82 74;
  14. ЦСМ №16: 0990 88 80 74, 0312 54 13 09.
  15. ОЦСМ Свердловского района: 0701 10 30 02, 0312 63 51 23;
  16. ЦСМ №4: 0701 10 30 01, 0312 43 40 07;
  17. ЦСМ №8: 0701 10 30 03, 0312 43 39 07;
  18. ЦСМ №9: 0701 10 30 04, 0312 36 88 30;
  19. ЦСМ №10: 0701 10 30 07, 0312 38 78 14.


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URL: https://www.vb.kg/408145
Теги:
дети, ОРВИ, Бишкек, медицина
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