В Бишкеке поликлиники будут принимать пациентов и в выходные. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ среди детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что увеличилась нагрузка на городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП), Национальный центр охраны материнства и детства.

Городским управлением здравоохранения мэрии Бишкека издан приказ "Об усилении мер по обеспечению медицинской помощи и профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций".

На период эпидсезона столичные поликлиники будут принимать пациентов с режимом работы:

с 08.00 до 18.00 часов в субботу; с 08.00 до 14.00 часов в воскресенье.

Также медики ОЦСМ будут дежурить в приемном отделении городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи в воскресные дни с 08.00 до 14.00 часов и с 14.00 до 20.00 часов.

Также сообщается, что с мая этого года для повышения качества и доступности оказания медико-санитарной помощи населению увеличена продолжительность рабочего времени процедурных кабинетов в столичных центрах семейной медицины.

Пациенты могут получить медицинские процедуры: внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции с 8.00 до 20.00 часов. Для получения процедур пациенты должны обязательно иметь письменное назначение лечащего врача с печатью.

Телефоны доверия и номера регистратур ЦСМ города Бишкек: