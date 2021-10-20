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Ковидные хроники: И страх - нужное чувство

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- Нина Ничипорова
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В мировом рейтинге Кыргызстан находится на 93–м месте по количеству заболевших и умерших. А вот по вакцинации на предпоследних строчках - на 160–м месте. Смелые, а скорее, легкомысленные люди по отношению к своему здоровью живут у нас.

На днях в ЦСМ №13 встретила молодую мамочку с двумя маленькими детьми. Она принесла дочку на прививку согласно Национальному календарю прививок для малышей. Но сама она, как выяснилось, прививку от коронавируса делать боится. На вопрос: что ее пугает, пожала плечами. Причем по поликлинике она ходила без маски. Пояснила, что в маске ей, дескать, трудно дышать. Абсолютно безрассудное поведение, что еще скажешь. И если бы эта молодая особа была одна такая.

Турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Орхан Памук на презентации своей книги "Чумные ночи" сказал замечательные слова по поводу нынешней ситуации: "Страх, будь то при коронавирусе или чуме во время эпидемии - очень нужное чувство". Но, кажется, кыргызстанцы его потеряли. То ли надо усилить профилактику среди населения - хотя и так все уши прожужжали про маски, то ли вводить штрафные санкции для безмасочников в общественных местах. Что практически невозможно. Народ, наверное, должен сам ощутить эту опасность. Другое вряд ли поможет.

О ревакцинации у нас и говорить пока не приходится. Тем более что Минздрав к ней и сам не готов. Как заявила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, пока решения по ревакцинации нет. По словам ученых Швеции, Италии, она нужна, так как количество антител у перенесших коронавирус и сделавших прививку снижается в первые шесть месяцев, а затем сохраняется на одном уровне в течение 15. Дольше держится высокий уровень антител у тех, кто переболел COVID–19 в тяжелой форме.

Мнение же ученых по поводу конца пандемии однозначно: коронавирус останется с нами навсегда. Вопрос только в скорости изменчивости его в дальнейшем. Как считают вирусологи, все равно он будет вызывать волны. Мы столкнулись уже с тремя волнами коронавирусной инфекции. На пороге четвертая. И часть населения, в том числе и детского, проконтактирует все равно со штаммом "дельта ". От "дельты" дети, кстати, болеют чаще.

Сейчас закрыта на карантин до 18 октября гимназия №67. Помещение школы прошло полную санитарную обработку, но опасность передачи COVID в таких местах очень высокая. Врачи просят родителей не отправлять детей в школу или детсад, если у них есть симптомы ОРВИ. Ребенок может быть носителем коронавируса и, сам того не подозревая, заражать других.

Уже переболели коронавирусом более двух тысяч детей. И вряд ли на этом корона успокоится. Поэтому вакцинироваться надо, чтобы сбить агрессивность вируса.


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URL: https://www.vb.kg/408148
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус
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