Госкомпании задолжали дивиденты более чем на 450 миллионов сомов

Неналоговые поступления в республиканский бюджет за 2020 год составили 30 миллиардов 906,1 миллиона сомов. Вместе с тем по отдельным источникам неналоговых доходов недопоступило, говорится в отчете Счетной палаты КР.

В частности, государство недополучило по дивидендам, начисленным на госпакет акций. Поступления составили 2 миллиарда 176,5 миллиона сомов, плановый показатель исполнен на 86,2 процента.

Так дивиденды не выплатили:

ОАО "Кыргызалтын" – 310,5 миллиона сомов;

ОАО "РСК Банк" – 105,8 миллиона сомов (запрет НБ КР из-за индекса "буфер капитала");

ОАО "ТНК "Дастан" – 14,1 миллиона сомов;

ОАО "Кыргызтелеком" – 32,5 миллиона сомов.