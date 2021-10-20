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Госкомпании задолжали дивиденты более чем на 450 миллионов сомов

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- Александра Василькова
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Неналоговые поступления в республиканский бюджет за 2020 год составили 30 миллиардов 906,1 миллиона сомов. Вместе с тем по отдельным источникам неналоговых доходов недопоступило, говорится в отчете Счетной палаты КР.

В частности, государство недополучило по дивидендам, начисленным на госпакет акций. Поступления составили 2 миллиарда 176,5 миллиона сомов, плановый показатель исполнен на 86,2 процента.

Так дивиденды не выплатили:

ОАО "Кыргызалтын" – 310,5 миллиона сомов;

ОАО "РСК Банк" – 105,8 миллиона сомов (запрет НБ КР из-за индекса "буфер капитала");

ОАО "ТНК "Дастан" – 14,1 миллиона сомов;

ОАО "Кыргызтелеком" – 32,5 миллиона сомов.


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URL: https://www.vb.kg/408162
Теги:
бюджет, Дастан, Кыргызстан, Кыргызалтын, Кыргызтелеком, РСК Банк
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