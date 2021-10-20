Погода
$ 84.63 - 84.90
€ 97.70 - 99.20

В Бишкеке возле школы №37 опасный люк

153  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке на улице Скрябина возле школы № 37 читатели VB.KG обнаружили открытый люк . Он находится рядом с каналом прямо на пешеходной зоне, где каждый день ходят школьники и другие жители.

"Каждый день хожу этой дорогой в магазин. Этим же путем хотят мамаши с детьми. Причем детвора постоянно проявляет интерес к открытому колодцу. Да, и в темноте люди могут не заметить! Колодец заброшен и завален мусором, там торчат какие-то старые трубы. И если человек упадет туда, то может покалечиться," - возмущается бишкекчанка, позвонившая в редакцию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408163
Теги:
травмы, школа, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  