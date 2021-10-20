В Бишкеке возле школы №37 опасный люк

В Бишкеке на улице Скрябина возле школы № 37 читатели VB.KG обнаружили открытый люк . Он находится рядом с каналом прямо на пешеходной зоне, где каждый день ходят школьники и другие жители.

"Каждый день хожу этой дорогой в магазин. Этим же путем хотят мамаши с детьми. Причем детвора постоянно проявляет интерес к открытому колодцу. Да, и в темноте люди могут не заметить! Колодец заброшен и завален мусором, там торчат какие-то старые трубы. И если человек упадет туда, то может покалечиться," - возмущается бишкекчанка, позвонившая в редакцию.