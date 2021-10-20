В самом долгом ЖК присягнули еще два новых депутата: Алымбаев и Ражапбаев

Уже больше года продолжающий свою работу сверх стандартных конституционных полномочий Жогорку Кенеш VI созыва пополнился еще двумя новыми депутатами.

В прямом эфире гостелеканала "Пирамида" и по Интернету сегодня, 20 октября, транслировалась церемония принятия присяги новых депутатов Алайбека Алымбаева по списку партии "Республика - Ата-Журт" и Арсланбека Ражапбаева по списку партии "Онугуу-Прогресс".

Алымбаев получил от Центризбиркома депутатский мандат 17 октября в связи с досрочным прекращением полномочий Пархата Тулендыбаева - на основании его личного заявления о сложении полномочий депутата ЖК.

А Ражапбаев получил от ЦИК свой мандат 19 октября вместо Алмазбека Жутанова, который, как и Тулендыбаев, подал заявление о сложении полномочий.